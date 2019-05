Il Trono di Spade 8x06: Sophie Turner aveva rivelato un importante spoiler con il suo tatuaggio!

Il Trono di Spade 8x06 ha rivelato il destino dei protagonisti della serie e il tatuaggio di Sophie Turner aveva rivelato già da mesi il destino della famiglia Stark.

L'interprete di Sansa aveva infatti deciso di farsi tatuare l'immagine di un metalupo sul braccio, accompagnandolo con la frase Il branco sopravvive.

Nell'episodio finale della serie Il trono di spade - di cui potete leggere la nostra recensione - si scopre che il personaggio di Sophie Turner, Arya, Bran e anche Jon Snow, ovvero gli "ultimi Stark", rimangono tutti in vita. La frase era quindi un'importante anticipazione di quanto sarebbe accaduto nell'epilogo dello show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin.

L'attrice aveva smentito che si trattasse di uno spoiler dichiarando, durante un'apparizione al talk show condotto da James Corden: "Le persone mi avevano detto che sembrava stessi rivelando tutto, ma non lo stavo facendo. Si tratta solo di una citazione dell'ultima stagione, ma tutti capiscono che il branco sopravvive realmente, anche se si tratta solo di una morale che penso valga la pena ricordare e seguire nella propria vita".

Sui social media, dopo la messa in onda della puntata, molti fan hanno commentato ricordando: "Mi sono ricordato solo ora che il tatuaggio di Sophie Turner è sempre stato uno spoiler" o "Sophie Turner ci aveva dato lo spoiler più grande mostrandoci il suo tatuaggio 'Il branco sopravvive' e nessuno l'ha considerato qualcosa di serio, wow come siamo stupidi".

Un altro messaggio condivide la propria ammirazione per il gesto di Sophie: "Perché nessuno sta parlando del fatto che il suo tatuaggio fosse uno spoiler. Ti voglio bene Sophie! Sono così felice che tu abbia avuto la tua corona".

