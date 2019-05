Il Trono di Spade 8x06: la reazione di Sophie Turner al destino di Sansa

Dopo Il Trono di Spade 8x06, Sophie Turner ha commentato il destino toccato al suo personaggio, Sansa Stark.

Premessa necessaria: seguono enormi spoiler sul finale del Trono di Spade. Se non avete ancora visto l'episodio tenetevi alla larga dai prossimi paragrafi.

Sansa Stark era uno dei personaggi favoriti dai fan per la conquista del Trono, ma ne Il Trono di Spade 8x06 (qui la nostra recensione del gran finale) Bran Stark viene dichiarato re mentre Sansa viene incoronata Regina nel Nord. Sansa fa sì che il Nord venga dichiarato una nazione indipendente dal governo della capitale, Approdo del Re. E' una grande vittoria per il suo personaggio che sente una grande responsabilità nei confronti della sua casata e del suo popolo.

Ma come ha reagito Sophie Turner di fronte al destino toccato al suo personaggio? E' delusa di non aver conquistato il trono?

"Non sono stata delusa per niente" ha commentato l'attrice. "Fin dalla fine della prima stagione, a Sansa non è mai importato diventare regina. Non crede di poter governare e non vuole farlo. Sa che il suo posto è al Nord e che è in grado di governare la gente del Nord alla guida di Grande Inverno. Probabilmente sarebbe in grado di fare la regina dei Sette Regni con l'aiuto della sua famiglia e di consiglieri come Tyrion. Ma essere la regina dei Sette Regni non è il suo desiderio."