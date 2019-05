Il Trono di Spade 8x06: le prime foto ufficiali del finale della serie

Il Trono di Spade 8x06 concluderà la storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin e le foto ufficiali rilasciate dalla HBO mostrano due dei protagonisti dell'epilogo.

La puntata andrà in onda sugli schermi il 19 maggio e proseguirà il racconto da dove si era interrotto: con la distruzione di Approdo del Re da parte di Daenerys che, dopo la morte delle persone che amava di più e il tradimento di chi si fidava, ha deciso di dare spazio al suo istinto e bruciare la città e i suoi abitanti nonostante fossero suonate le campane che annunciavano la resa.

Le immagini ufficiali della puntata mostrano solo Tyrion, il personaggio interpretato da Peter Dinklage, e un epico scatto che ritrae Daenerys di spalle mentre osserva la città in fiamme e il suo esercito schierato. La giovane Targaryen portata sul piccolo schermo da Emilia Clarke salirà quindi sul trono, tuttavia Jon Snow, Arya, Davos e Tyrion hanno visto l'inutile perdita di vite innocenti e la violenza ingiustificata, situazione che difficilmente non avrà conseguenze.

Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke in una foto dell'ultimo episodio

Il Trono di Spade 8x06: Peter Dinklage in una foto dell'episodio finale

La puntata è stata scritta e diretta dagli showrunner David Benioff e D.B. Weiss e sarà composta da 80 minuti, durata che si preannuncia in grado di riservare sorprese, svolte, morti e molti momenti emozionanti.

I fan potrebbero comunque tornare nel mondo di Westeros prima del previsto: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!

