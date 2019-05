Il trono di spade 8x05, Emilia Clarke: "Sarà più folle della battaglia di Winterfell"

Il trono di spade 8x05 sarà l'episodio più folle di stagione, parola di Emilia Clarke. La Madre dei draghi l'ha fatto capire durante il Jimmy Kimmel Live affermando che la battaglia di Winterfell non è stata nulla rispetto a ciò che verrà mostrato nelle puntate successive, in particolare nella quinta, tanto da aver esortato il pubblico a trovare il più grande schermo possibile per goderla al meglio.

"Saranno folli". Così ha rimarcato Emilia Clarke che ha poi specificato che "L'episodio cinque sarà il più folle di tutti. Anzi il quattro, il cinque e il sei, sono qualcosa di pazzesco. Trovate la TV più grande che potete per vederli". Resta da capire ora cosa si intenda per la parola "folle". Più imponente? Più scioccante? Oppure entrambe le cose insieme? D'altronde quando si parla de Il trono di spade bisogna sempre aspettarci qualche sorpresa e tenendo conto che ormai la stagione è praticamente a metà e si dirige verso la conclusione definitiva, è lecito aspettarsi di tutto e anche di più. Perché mai come adesso il gioco per la conquista del trono e del dominio sui sette regni di Westeros si è fatto più acceso e, verosimilmente, sarà costellato di caduti eccellenti molto più di quanto avevamo ipotizzato per La lunga notte (qui la recensione de Il Trono di Spade 8x03).

Il Trono di Spade 8x02: una foto di Emilia Clarke

Non resta che aspettare la notte tra domenica e lunedì prossimo su HBO o su Sky Atlantic per capire meglio il significato delle parole della madre dei draghi la quale, già dal trailer presentato alla fine della terza puntata, si mostra risoluta e decisa nonostante l'enorme difficoltà incontrate.

Ecco il video dell'intervista: