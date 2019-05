Il Trono di Spade 8x04: Sansa ha già tradito Daenerys? Lo sostiene una teoria

Il Trono di Spade 8x04, più di ogni altra cosa, ha messo in scena la disfatta di Daenerys, che ha perso un altro dei suoi draghi, la sua fidata servitrice e amica, e forse anche il trono. Come è potuto accadere tutto così in fretta? Secondo una nuova teoria sarebbe stata una macchinazione di Sansa, che in fatto di colpi bassi ha accumulato insegnamenti dai migliori maestri fin dalla prima stagione.

In effetti era sembrato a tutti che gli eventi fossero precipitati troppo in fretta: Daenerys è stata, per 7 stagioni, la pretendente al trono più decisa e convincente di tutti, tanto da rimanere anche l'unica a contrapporsi a Cersei per il possesso del regal seggio. Ad un certo punto, però, conosciuta la vera identità di Jon Snow, qualcuno ha cominciato a dubitare del fatto che potesse essere effettivamente lei la predestinata a comandare sui Sette Regni. Lui è più popolare, riunisce in sè le due casate più importanti di Westeros, Targaryen e Stark. C'è di più, però: mentre Daenerys andava a riprendersi quello che crede suo, il drago Rhaegal veniva ucciso da Euron Greyjoy, Missandei veniva fatta uccidere da Cersei e il suo esercito, già fiaccato dalla lotta contro gli Estranei, veniva decimato in mare. Ancora peggio: i due consiglieri Varys e Tyrion cominciavano a dubitare di lei e del suo essere predestinata.

Dietro questa scia di sventure potrebbe esserci un solo nome: Sansa Stark. D'altronde l'antipatia della Lady del Nord per la Madre dei draghi è cosa che neppure si preoccupa di tacere, ormai, in pubblico. Secondo una nuova, intrigante teoria ecco cosa potrebbe essere successo: anzitutto Sansa avrebbe cominciato con l'insinuare il dubbio sulla legittimità o meno di Dany in quelli a lei più vicini. L'abbiamo vista parlare con Tyrion e sappiamo quanta stima corra tra loro due. Venuta a conoscenza della vera identità di Jon Snow, sembra naturale che Sansa preferisca onorare lui come sovrano. La prima mossa sarebbe dunque quella di screditare Daenerys.

In secondo luogo: avrebbe mandato un corvo a Cersei per informarla dell'arrivo di Dany e dei draghi a Dragonstone. La flotta della rampolla Targaryen non ha al suo interno uomini del Nord. Se Cersei sconfiggesse Daenerys già in mare, Sansa avrebbe in un sol colpo fatto fuori colei che ostacola l'ascesa al trono del fratello/cugino e soprattutto sarebbe riuscita a preservare il suo esercito da altre gravi perdite.

La parte migliore, però, arriva alla fine e contempla la presenza determinante di Arya: le due sorelle Stark sarebbero d'accordo nel far fuori entrambe le donne che contendono il trono di spade a Jon, erede legittimo. Arya non soltanto ha dimostrato di essere un'assassina incredibile, sconfiggendo addirittura il Re della Notte, ma conserva sempre quella lista di nomi tra cui figura, da 8 stagioni, Cersei. Sansa, d'altronde, non ha risparmiato neppure a Jaime la battuta sul desiderio di vedere la testa della regina su una picca. Se Il Trono di Spade 8x05 comincerà a rivelare che è in effetti questo il piano di Benioff e Weiss per la chiusura de Il trono di spade, allora ci aspettano due puntate davvero avvincenti. In caso contrario: una soluzione del genere avrebbe reso Ditocorto un maestro davvero fiero.