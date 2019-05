Il Trono di Spade 8x04, Emilia Clarke rompe il silenzio sulla tazza di Starbucks!

Dopo tante discussioni, teorie e complotti, anche Emilia Clarke ha commentato l'errore della tazza di Starbucks comparsa ne Il Trono di Spade 8x04.

L'episodio 8x04 de Il trono di spade ha scatenato una tempesta social per via della presenza di un'anacronistica tazza di Starbucks nella scena del banchetto. HBO ha ammesso l'errore scusandosi scherzosamente, mentre i fan hanno gridato al complotto da parte di Sophie Turner, colpevole di essersi fatta vedere sul set de Il trono di spade, per l'appunto, con una tazza di Starbucks in mano.

Adesso a parlare è anche la diretta interessata, Emilia Clarke, visto che nella scena incriminata la tazza di Starbucks è posizionata proprio davanti al suo personaggio, Daenerys Targaryen. La Clarke è stata tirata in causa da alcuni colleghi burloni. Liam Cunningham, che interpreta Davos Seaworth, ha dichiarato nel corso di un'ospitata allo show di Conan O'Brien: "Probabilmente Emilia beve troppo caffè".

L'attrice ha deciso così di discolparsi postando su Instagram una fotografia che la vede insieme ai colleghi Jason Momoa (Khal Drogo) e Peter Dinklage (Tyrion Lannister). La Clarke stringe in mano una tazza di caffè, ma questa appare diversa da quella vista nel banchetto di Grande Inverno. La foto è accompagnata dalla scritta: "Ho appena scoperto la verità!? La portatrice di coppa non beve il té di Starbucks..."

Emilia Clarke ha poi specificato che la foto non è uno spoiler, Momoa, il cui personaggio è morto nella prima stagione de Il trono di spade, era "un viaggiatore vagabondo che ha fatto ritorno a casa per un bicchiere durante le riprese". Nel frattempo HBO ha cancellato la tazza incriminata, ma il mistero sulla sua presenza permane.

Jerome Flynn: "Il Trono di Spade andrebbe distrutto"

Il trono di spade vi aspetta la domenica sera ancora con due episodi prima del gran finale. Potete scoprire le anticipazioni su Il trono di spade 8x05 e leggere il nostro commento all'episodio de Il trono di spade 8x04.