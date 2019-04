Il Trono di Spade 8x03, il Re della Notte e gli esiti della Battaglia nel commento degli autori

Il Trono di Spade 8x03 ha finalmente mostrato la battaglia che si è svolta a Grande Inverno tra l'esercito guidato dal Re della Notte e gli umani guidati da Jon Snow e Daenerys.

La puntata ha rivelato quindi il destino del villain e gli autori hanno commentato quanto accaduto. Se non avete ancora visto l'episodio non proseguite con la lettura della notizia: contiene spoiler !

La puntata, di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03, si conclude con Arya Stark che pugnala il villain, sconfiggendolo definitivamente mentre la situazione sembrava essere ormai a favore dell'esercito dei morti. La giovane Stark ha utilizzato il pugnale che le aveva dato Bran e David Benioff, creatore della serie, ha spiegato: "Da tre anni sapevamo che sarebbe stata Arya a dare il colpo fatale. Speriamo di evitare ciò che è prevedibile. Jon Snow è un salvatore... ma non sembrava fosse giusto in questo momento. Sapevamo che doveva essere acciaio di Valyria a dover colpire nel punto esatto in cui i Figli della Foresta avevano inserito la lama per creare il Re della Notte, che viene così distrutto".

Alcuni fan avevano ipotizzato proprio Arya come l'eroina che avrebbe sconfitto il temibile nemico grazie al suo addestramento compiuto da Jaqen H'ghar e alcuni dettagli presenti nelle stagioni precedenti. La giovane era stata infatti istruita da Syrio che le aveva spiegato: "C'è solo un dio e il suo nome è Morte. E c'è solo una cosa che diciamo alla Morte: 'non oggi'". La stessa frase è stata ripetuta da Melisandre che le ha anche ricordato la loro prima conversazione, avvenuta nel sesto episodio della terza stagione. La sacerdotessa aveva sottolineato: "Vedo in te l'oscurità e in quell'oscurità degli occhi mi fissano. Occhi marroni, occhi blu, occhi verdi. Occhi che tu farai chiudere per sempre".

In una sequenza della settima stagione, inoltre, Arya si allena con Brienne e compie un movimento simile a quello che le ha permesso di sconfiggere il Re della Notte.

Il trono di spade 8x03: ecco chi è morto nella battaglia di Winterfell e come!

L'ipotesi di molti fan è che Arya assuma quasi il ruolo della Morte che ha nel Culto dei Sette Dei lo Sconosciuto che sarebbe quindi proprio la ragazza.