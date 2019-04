Il Trono di Spade 8x03: il direttore della fotografia si difende dopo le polemiche degli spettatori

Il Trono di Spade 8x03 ha suscitato parecchie polemiche da parte degli spettatori per via dei suoi toni troppo scuri, tanto che il direttore della fotografia, Fabian Wagner, ha ritenuto opportuno un proprio intervento per chiarire che la responsabilità non è né sua né del proprio team.

Wagner non è proprio uno alle prime armi e sul set del Trono ha già lavorato, tra l'altro in episodi epici quanto La lunga notte come Aspra dimora e La battaglia dei bastardi, ma è consapevole che le lamentele degli utenti sono assolutamente giustificate. Come mai? "Non per colpa mia. Giuro che quando l'abbiamo girato l'abbiamo fatto bene e non era così buio", ha raccontato a TMZ. La colpa potrebbe essere della compressione dell'episodio da parte di HBO, che porta inevitabilmente la qualità a un livello più basso. E che peggiora ulteriormente se l'episodio viene guardato sulle piattaforme streaming o con una connessione debole.

Il Trono di Spade 8x03: Kit Harington interpreta Jon Snow

Sappiate, però, che se Il Trono di Spade 8x03 (trovate qui la nostra recensione) è sembrato anche a voi troppo buio, la colpa potrebbe essere anche vostra. Perchè come ha spiegato Fabian Wagner, ogni puntata è concepita come se fosse un film, anche dal punto di vista tecnico, pertanto andrebbe vista proprio come un film ovvero in un ambiente buio. Il direttore della fotografia ha sottolineato: "Sono stati gli showrunner e il regista a volere poche luci per dare l'idea del buio, ma so anche che non era così scuro come si è detto perchè l'ho girato". Il suo consiglio? Tornate a casa, modificate le impostazioni della vostra TV, chiudete le tende, spegnete le luci e godetevi The Long Night come andrebbe visto: come se foste al cinema.