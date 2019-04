Il Trono di Spade 8: il dettaglio della sigla che (forse) non avete notato

Il Trono di Spade 8x02 è andato in onda durante la notte con la sua buona dose di sorprese. Un dettaglio nella sigla, per esempio, ha catturato l'attenzione. Un particolare che riporta la memoria direttamente allo scorso finale di stagione.

Come abbiamo imparato al termine della stagione 7, il Re della Notte e l'esercito degli Estranei hanno conquistato una nuova "arma", sottraendola direttamente alle forze di Daenerys: il drago Viserion, di cui si sono serviti per creare una breccia nella Barriera e cominciare così l'invasione e la conquista dei Sette Regni. La sigla dei primi due episodi ha ricordato quel momento: su una delle "orbite" del Sole che attraversano lo schermo poco prima dell'inizio e poco prima della fine, la stessa su cui nelle stagioni precedenti comparivano gli stemmi della casate, ora è raffigurato Viserion che, ai comandi del Re della Notte, abbatte parte della Barriera. Da notare che il dettaglio si ricollega direttamente a quanto appare pochi secondi dopo, sempre sulla stessa orbita, sempre a tema "draghi".

Verso la fine della sigla, ancora sull'orbita che prima passava in rassegna le casate, compaiono ora gli altri due draghi al seguito dell'esercito di Daenerys e Jon Snow. Nel corso di tutte le stagioni i fan hanno ormai imparato che la sigla iniziale è una sorta di sommario, di luoghi e a volte personaggi, che saranno maggiormente presenti nel corso delle puntate. Per la stagione 8 de Il trono di spade, come il desgner Kirk Shintani ha confermato durante un'intervista con Polygon, HBO ha voluto fare le cose in grande proprio a partire dai secondi d'apertura: la sigla di ciascuna puntata conterrà dettagli diversi dalla precedente. "Posso dire che ci saranno differenze in ogni singolo episodio" ha dichiarato Shinatni. "Fateci attenzione, perché ci sono un bel po' di indizi disseminati in giro per la sigla".

