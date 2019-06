Il Trono di Spade 8: The Last Watch, stasera su Sky Atlantic il documentario sulla serie!

Il documentario sul making of de Il Trono di Spade 8, The Last Watch, andrà in onda stasera alle 21.15 su Sky Atlantic!

Il Trono di Spade: The Last Watch andrà in onda stasera su Sky Atlantic alle 21:15, a due settimane dalla conclusione ufficiale della serie di HBO, e a una settimana dalla fine della versione doppiata in italiano.

Un viaggio lungo un anno, da "infiltrata" sul set degli ultimi episodi della serie tv che più ha segnato questo decennio. Quello della documentarista britannica Jeanie Finlay sull'ottava stagione de Il trono di spade è un punto di vista indubbiamente unico e privilegiato. Dal suo "diario di bordo" è nato The Last Watch, la sentita cronaca dell'addio alla saga cult targata HBO. Un film di due ore sul making of della stagione finale de Il Trono di Spade che è anche molto di più. È il racconto della creazione di un intero mondo: cosa ha comportato costruirlo da zero, cosa ha significato dovergli dire addio per sempre.

Il trono di spade: Peter Dinklake in un'immagine del finale di serie

Il documentario andrà in onda, in esclusiva per l'Italia, su Sky Atlantic stasera dalle 21.15 e sarà ovviamente anche on demand e disponibile in streaming su NOW TV. Fango e sangue, lacrime e trionfi: The Last Watch racconta l'enorme sfida di portare in vita il fantastico mondo di Westeros negli studios, nei terreni, nei parcheggi dell'Irlanda del Nord (set dell'ultima stagione sono stati ricreati anche in Spagna e in Croazia). La regista ha seguito la crew e il cast mentre affrontavano estreme condizioni climatiche, deadline proibitive e non meno estremi eserciti di fan affamati di spoiler.

Dalle famose 55 notti di riprese, a Belfast, per l'epica battaglia di Grande Inverno, alla costruzione - e alla distruzione - di Approdo del Re, il documentario ricostruisce il dietro le quinte dei vari set della più costosa e ambiziosa serie mai prodotta per la tv. E invece che farlo attraverso il punto di vista degli showrunners David Benioff and D.B. Weiss, il film dà per la prima volta voce alle maestranze, ai responsabili dei vari reparti tecnici, agli stunt, alle comparse, ai set designer, agli assistenti di produzione. THE LAST WATCH mostra anche l'emozionante ultima lettura di gruppo del copione da parte del cast, con Kit Harington che, unico fra i protagonisti della serie, apprende per la prima volta in quell'occasione del destino del suo personaggio - Jon Snow - e di quello di Daenerys, l'ormai iconico personaggio interpretato per otto stagioni da Emilia Clarke.

Quello che ne viene fuori è un impagabile regalo ai fan del Il Trono di Spade e un commovente omaggio a quanti hanno messo anima e corpo nel dar vita a questa saga decennale. Fra i lavori precedenti di Jeanie Finlay, i documentari Seahorse, Orion: The Man Who Would Be King, Pantomime, The Great Hip Hop Hoax, Sound It Out e Goth Cruise.