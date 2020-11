Il Trono di Spade 8: stasera su Rai4 l'episodio 3, La lunga notte

Il Trono di Spade 8 arriva stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20 con l'episodio 3, intitolato La lunga notte, uno dei più attesi e discussi dell'intera serie.

Dopo 8 stagioni di promesse, l'atteso scontro tra vivi e non-morti è finalmente arrivato. A Grande Inverno, gli uomini del Nord e l'esercito di Daenerys combattono contro il Re della Notte e il suo immenso esercito di morti viventi.

La battaglia è ardua e senza fine e più di qualcuno dei nostri eroi pagherà un caro prezzo.

Arrivata in TV per la prima volta nell'aprile del 2019, La lunga notte era quello a cui i fan de Il Trono di Spade si preparavano ormai da anni. Purtroppo l'episodio, uno dei più epici, costosi e difficili da girare dell'intera serie dei record, non ha soddisfatto in pieno le aspettative. Lasciando pure da parte i giudizi, molto divisi, sulla narrazione e sull'utilizzo dei vari personaggi, c'è un dettaglio visivo che cattura l'attenzione del pubblico da una parte all'altra del globo: non è tutto un po' troppo buio?