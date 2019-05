Il Trono di Spade 8, Kit Harington contro gli hater: "Possono andare a farsi fottere!"

Il Trono di Spade 8x06, episodio finale della serie, non è stato accolto dai fan in modo unanime, ma Kit Harington, nel mese di aprile, aveva espresso la sua opinione nei confronti dei possibili critici.

L'interprete di Jon Snow aveva infatti le idee chiare nei confronti dei possibili detrattori e al magazine Esquire aveva spiegato cosa pensa di chi non apprezza il lavoro compiuto dagli autori.

La star britannica aveva sottolineato: "Penso che non importi ciò che chiunque pensa di questa stagione, e non voglio sembrare cattivo nei confronti dei critici, ma qualsiasi critico che trascorre 30 minuti scrivendo di questa stagione e condivide il proprio giudizio negativo, nella mia mente, può andare a farsi fottere!".

Kit Harington ha inoltre motivato le sue parole: "Perché so quanto lavoro è stato fatto. So come importava alle persone. So quanta pressione si sono imposti e quante notti insonne trascorse a lavorare e tutto il resto che è stato fatto per questo show. Perché importava a tutti così tanto, si preoccupavano dei personaggi, della storia e del non deludere le persone".

L'interprete di Jon Snow aveva concluso: "Ora se le persone si sentono insoddisfatte, non mi importa nulla. Per me è questo che provo".

Le parole dette da Kit hanno preceduto di quasi un mese la pubblicazione online di una petizione in cui si richiede il "remake" della stagione conclusiva da parte della HBO, sostenendo che gli showrunner e sceneggiatori David Benioff e D.B. Weiss si siano dimostrati incompetenti senza potersi basare sui romanzi di George R.R. Martin e dichiarando che i fan meritano un epilogo soddisfacente. Harington non ha commentato l'iniziativa o le reazioni al finale di cui potete leggere la nostra recensione, che ha superato quota 1 milione di firme, ma è piuttosto prevedibile immaginare la sua reazione!

