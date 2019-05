Il trono di spade 8x04: ecco perché Jon Snow ha abbandonato Spettro in quel modo

Molti fan si sono lamentanti per come ne Il trono di spade 8x04 Jon Snow abbia detto addio a Spettro. Ora il regista ha spiegato i motivi.

Il trono di spade: Kit Harington nel quarto episodio, stagione 8

L'addio di Jon Snow a Spettro ne Il trono di spade 8x04 ha fatto storcere il naso a molti fan.

Dietro una scelta definita come fredda e insensisibile si nasconde in realtà un motivo molto pratico: la CGI. Si in sostanza girare un saluto più articolato avrebbe creato non pochi problemi alla produzione, forse perché fin troppo impegnati a far volare i draghi di Daenerys su e giù per i Sette Regni.

Nel quarto episodio, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de Il Trono di Spade 8x04, Jon saluta definitivamente il suo fedele metalupo senza troppe cerimonie, senza nemmeno una carezza, dandolo al suo fedele amico Thormund perché possa vivere con lui al Nord, oltre la Barriera. E mentre lo dice vediamo l'animale inquadrato in mezzo alla neve, con i vistosi segni della battaglia della notte precedente. Già, perché nella puntata notturna in cui si svolge l'assalto a Grande Inverno da parte degli Estranei, Spettro è presente, pronto anche lui alla lotta, in prima linea. Lo vediamo un attimo prima della carica dei Dothraki per poi svanire per il resto dell'episodio. Anche in questo caso, si sospetta per risparmiare in CGI.

Il trono di spade: una scena con Emilia Clarke del quarto episodio, stagione 8

Eppure il regista, David Nutter, è soddisfatto di ciò che è stato fatto e spiega in merito così: "Dato che i metalupi sono creati con la CGI, abbiamo ritenuto che fosse più semplice così. E penso che abbia funzionato. È stato molto forte da vedere". Anche John Bradley, che interpreta Samwell Tarly nella serie, ha detto qualcosa in merito: "Penso che Jon sappia cosa sta lasciando dietro di sé. Jon Snow è un uomo nobile e conosce il sacrificio. Sa di avere una responsabilità nei confronti di Spettro e una responsabilità nei confronti di Sam, Gilly e del piccolo Sam, perché sa dove saranno al sicuro". Di certo, per molti spettatori la cosa ha spezzato il cuore, ma sapere che sarà con Thormund a correre felice tra le lande immense oltre il muro è comunque una piccola consolazione. E c'è chi sogna addirittura uno spin-off dei due, un po' come delle avventure in stile Zanna Bianca tra i ghiacci perenni.

Intanto il penultimo episodio della serie ci aspetta nella notte tra domenica e lunedì prossimo su Sky Atlantic e Now Tv con quella che si preannuncia come una puntata decisiva, addirittura folle l'ha definita Emilia Clarke e chissà se questa pazzia non alluda al suo stesso personaggio. Che Daenerys sia diventata, dopo gli ultimi avvenimenti, la terribile Mad Queen che temevano? La sua ultima inquadratura d'altronde non lascia presagire niente di buono.