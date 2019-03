Il Trono di Spade 8: Kit Harington è soddisfatto della fine che toccherà a Jon Snow

La fine de Il trono di spade è imminente, la serie dei record si concluderà con l'ottava stagione, ma Kit Harington si dichiara soddisfatto della fine scelta per il personaggio, l'icona Jon Snow.

Dopo un lungo cammino, e tante peripezie, anche per Jon Snow sta per arrivare la fine. Nella settima stagione Jon è diventato il Re del Nord, ma il suo futuro è incerto, soprattutto dopo la conferma che è un Targaryen. La sua sorte, e quella di tutti gli altri personaggi, si consumerà negli ultimi sei episodi realizzati nel massimo riserbo per evitare spoiler.

Kit Harington ha parlato della fine riservata a Jon Snow in un'intervista a Variety in cui racconta di aver concluso le riprese il giorno successivo alla sua co-star Peter Dinklage e ricorda l'emozione dell'ultimo giorno. "La vine del viaggio di Jon, per quale possa essere... sono soddisfatto di come la sua storia si sia conclusa."

Per ora è impossibile indovinare quale sorte toccherà a Jon Snow. Sono in molti a tifare per lui nella conquista del Trono, ma non sarà un'impresa facile. Abbiamo cercato di ipotizzare i possibili vincitori nella lotta per la conquista al trono e coloro che non sopravviveranno al gran finale de Il trono di spade.

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade prenderà il via il 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate il nostro commento al trailer dell'ottava stagione de Il trono di spade.

