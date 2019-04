Il Trono di Spade 8, Giorgia Meloni contro gli Estranei: la campagna elettorale è fantasy

Il Trono di Spade 8 sta per concludersi, ma abbiamo già una vincitrice: Giorgia Meloni, che con il suo ultimo post elettorale promette di frenare l'avanzata degli Estranei.

Con il suo ultimo post sui social, Giorgia Meloni cavalca fieramente il fenomeno de Il trono di spade (non potendo cavalcare dei draghi, si fa quel che si può) e invita a scegliere Fratelli d'Italia il 26 maggio per imporre il blocco navale e mettere un freno all'immigrazione. Sguardo fiero, bionda quasi come Daenerys e alle sue spalle l'ambito trono che dà il titolo alla serie tratta dalla saga letteraria di George R.R. Martin.

Tra le reazioni suscitate dal post, perlopiù reazioni divertite, nonostante il tema dell'immigrazione sia serio e attualmente molto sentito, segnaliamo il commento di Stefano Rosato, che entrerebbe di diritto tra i "memorabili": "Giorgia Of The House Meloni, first of her name, The Unelected President, leader of The Fratelli d'Italia party, ex AN, ex PdL, protector of The Italian Realm, breaker of all "inciuci", khaleesi of The Family day, member of the House of Deputati, liberaci dal male."

Non è la prima volta che Giorgia Meloni si ispira al mondo del cinema e delle serie TV per raccogliere consensi (l'anno scorso, in occasione del Romics era salita in sella ad un drago furioso, brandendo una spada) mentre qualche mese fa addirittura si era ispirata a Shining di Kubrick per un post inquietante.

In ogni caso la risposta anti-sovranista alla Meloni è arrivata in tempi brevi:

Nell'attesa di sapere cosa accadrà il 26 maggio, i fan della serie aspettano forse con più trepidazione di sapere cosa accadrà nel quarto episodio de Il Trono di Spade, dopo una terza puntata che ha appassionato tutti. Ecco le anticipazioni su Il Trono di Spade 8x04!