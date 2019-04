Il Trono di Spade 8, George R.R. Martin: "La serie non doveva finire con l'ottava stagione"

Il Trono di Spade 8 concluderà la storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin e lo scrittore ha rivelato di non essere d'accordo con la decisione di girare la stagione finale.

Lo scrittore, sul red carpet della première degli episodi inediti, ha infatti raccontato a The Hollywood Reporter: "Non penso che dovrebbe essere la stagione finale. Ma eccoci qui. Mi sembra che il lavoro sia iniziato una settimana fa, ma il tempo è volato. Si tratta di qualcosa di entusiasmante".

Martin ha quindi proseguito sottolineando: "So che è una fine, ma non lo è realmente per me. Sto ancora scrivendo i libri. Abbiamo visto cinque altri show in fase di sviluppo. Penso che trascorrerò il mio tempo a Westeros anche quando tutti se ne saranno andati".

Il primo dei pilot prequel de Il trono di spade ha già trovato i suoi protagonisti e George ha raccontato: "Le riprese non sono ancora iniziate, ma ci stiamo avvicinando all'inizio del lavoro. Hanno un regista grandioso e un cast fantastico. Sto seguendo da vicino lo sviluppo e sto incrociando le dita. Si tratta di qualcosa di diverso, davvero differente. La storia è ambientata migliaia anni prima di quanto mostrato nella serie originale e si potrà vedere un'era diversa di Westeros. Niente draghi, niente trono, niente Approdo del re. Sarà interessante scoprire la reazione dei fan".

George R.R. Martin ha raccontato che non è stato difficile inventare nuovi personaggi legati molto lontanamente alle origini di personaggi come Jon Snow e Daenerys: "Vorrei avere 30 anni invece che 70. Avrei più tempo per scrivere molti, molti libri in più su questi personaggi".

Lo scrittore è passato poi a riflettere sul rapporto tra la serie tv e i romanzi, sottolineando che nella serie oltre 20 personaggi sono stati uccisi, mentre tra le pagine sono ancora vivi. L'autore della saga ha pianificato le Cronache del Ghiaccio del Fuoco nel 1994-1995, ma scrivendo ha poi modificando il destino di molti dei personaggi o ne ha aggiunti di nuovi: "Con i protagonisti, tuttavia, so cosa accade".

George ha infine scherzato su come si stia impegnando per concludere The Winds of Winter: "Sono stato in isolamento. Il mio leale staff - ho un paio di persone che si occupano di me - mi hanno incatenato alla macchina da scrivere. Mi stanno facendo mangiare del cibo salutare. È orribile!".

L'ottava e ultima stagione dello show sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.