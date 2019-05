Il trono di spade 8: George R.R. Martin difende il finale dello show

Lo scrittore George R.R. Martin difende il finale de Il trono di spade 8 sul suo blog. Dopo otto stagioni, per l'autore delle Cronache del giaccio e del fuoco è "difficile credere che sia finita", così dopo aver ringraziato cast, crew, gli showrunner David Benioff e Dan Weiss, i produttori e il team di HBO, Martin condivide coi fan la sua opinione.

Il trono di spade: Emilia Clarke durane il finale di serie

Dopo aver messo i puntini sulle i, specificando che i suoi romanzi saranno diversi dal finale della serie tv, George R.R. Martin difende il finale della serie (qui trovate la nostra recensione a Il trono di spade 8x06):

"Bene... sì. E no. E sì. E no. E sì. E no. E sì. Lavoro in un medium diverso da quello di David e Dan, non dimenticatelo. Hanno avuto sei ore per il finale. Io credo che i miei ultimi due libri saranno lunghi circa 3000 pagine... e se servono nuove scene, le aggiungerò. Ovviamente interverrà l'effetto farfalla, coloro che seguono il mio blog sanno di cosa parlo fin dalla prima stagione. Ci sono personaggi che non sono mai arrivati sullo schermo, e altri che nella serie sono morti, ma nei romanzi sono vivi, così i lettori sapranno cosa è accaduto a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny e il suo maiale, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan, Aegon VI e a una miriade di altri personaggi grandi e piccoli che gli spettatori della serie tv non hanno potuto incontrare. E poi ci saranno gli unicorni... più o meno. Libro o serie tv, quale sarà il "vero" finale? E' una domanda stupida. Quanti figli ha avuto Rossella O'Hara?"

Il Trono di Spade 8: i nostri voti ai protagonisti di Game of Thrones

George R.R. Martin promette, inoltre, che prima o poi riuscirà a concludere The Winds of Winter, anche se non rivela quando il romanzo sarà pronto: "The Winds of Winter è in grande ritardo, lo so, ma sarà pronto. Non vi dico quando, ci ho provato in passato, ma vi ho solo fatto soffrire. Ma prima o poi lo finirò, e poi toccherà a A DREAM OF SPRING".