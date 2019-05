Il Trono di Spade: George RR Martin svela che il finale dei libri sarà diverso da quello della serie tv

Il Trono di Spade, che ci crediamo o no, è finita: domenica notte la serie dei record ha salutato per sempre il suo pubblico ma, George R.R. Martin assicura, ci sono ancora moltissime storie da raccontare dalle parti di Westeros e ci penseranno i suoi libri a farlo.

Certo, per chi avrà la pazienza di aspettare: come ha annunciato in un lungo post sul suo Not A Blog, i lavori sui due ultimi romanzi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco procedono, pur se il sesto libro della saga non è ancora concluso e, di conseguenza, il settimo non è ancora stato iniziato. Ma Martin assicura di avere tutto sotto controllo e le idee molto chiare su cosa accadrà nelle oltre 3.000 pagine che ci attendono ancora di storie dal mondo fantastico di Westeros.

La notizia dell'enorme mole di nuove avventure è arrivata direttamente dal suo sito: "L'inverno sta arrivando, quello che vi ho detto molto tempo fa sta accadendo. Sono in ritardo con The Winds of Winter, lo so, ma sto per completarlo. Non posso dirvi quando, ma lo finirò, e poi ci sarà A Dream of Spring. Sento che state per chiedermi: come finirà? Avranno lo stesso finale della serie? Sì. E no. E sì. E no. sì. E no. E sì. Non dimenticate che il mio lavoro è molto diverso da quello di Benioff e Weiss".

"Loro avevano solo sei ore a disposizione, mentre io vorrei che gli ultimi due libri riempiano almeno 3.000 pagine, e se serviranno altre pagine allora le scriverò. E ci sarà l'effetto farfalla: chi segue il mio blog sa che ne parlo da molto tempo. Alcuni personaggi del libro non sono mai arrivati sullo schermo, altri sono morti nello show ma vivono ancora nei libri... quindi se non altro i lettori sapranno cosa è successo a Jeyne Poole, Lady Stoneheart, Penny e il suo maiale, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan, Aegon VI e a tutta una miriade di personaggi grandi e piccoli che gli spettatori della serie non hanno mai avuto la possibilità di incontrare. E sì, ci saranno anche gli unicorni... in un certo qual modo...

Quale sarà il "vero" finale? Che domanda stupida! Quanti figli ha avuto Rossella O'Hara? Io scriverò e voi leggerete. Poi ognuno potrà decidere da solo e discuterne su Internet".

Il trono di spade si è concluso ufficialmente domenica notte, con una finale di serie (qui la nostra recensione del finale de Il Trono di Spade 8x06) che ha fatto molto discutere i fan online, ma che nonostante le critiche ha infranto qualunque record di pubblico per HBO.