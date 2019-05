Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke ringrazia Daenerys e i fan a poche ore dal finale

Il Trono di Spade 8 si chiuderà tra pochissime ore ma Emilia Clarke non ha voluto aspettare per salutare e ringraziare tutti i fan, i colleghi ma soprattutto la sua Daenerys Targaryen.

Prima che il gran finale de Il Trono di Spade vada in onda, Emilia Clarke ha condiviso in un lungo post su Instagram quali sentimenti stia provando in un momento così speciale, che ha atteso, con curiosità e un pizzico di dispiacere, fin da quell'ormai lontano 2011, quando tutto ebbe inizio.

La 3 volte candidata agli Emmy Awards ha postato quattro foto, due che la vedono in compagnia di molti colleghi in momenti di pausa dalle riprese e altre due dedicate alla sua Madre dei Draghi: la parrucca utilizzata per l'ultima stagione e un primo piano.

Il Trono di Spade 8: prima del finale HBO ringrazia tutti

"Nel cercare le parole per scrivere questo post sono stata travolta dalla quantità di cose che vorrei dire e da quanto le parole non bastino per dire cosa questo e Dany mi abbiano dato.

La madre dei draghi ha preso tutta la mia giovinezza. Questa donna ha preso tutto il mio cuore. Ho sudato tra le fiamme dei draghi, ho pianto lacrime per quanti hanno abbandonato via via la nostra famiglia, mi sono impegnata al massimo per rendere giustizia a khaleesi e alle sue parole potenti, alle sue azioni e a tutti i suoi epiteti.

Il Trono di Spade mi ha formata come donna, come attrice e come essere umano. Vorrei solo che anche il mio meraviglioso papà fosse qui per vedere quanto siamo arrivati lontano.

Ma a voi, cari, magici fan, io dico grazie mille, per il supporto a tutto quello che noi abbiamo fatto e che io stessa ho fatto con un personaggio che era già nel cuore di molti prima che io indossassi quella parrucca color platino dei sogni. Senza di voi non ci sarebbe un noi.

E ora la nostra guardia si è conclusa".