Il Trono di Spade 8: Emilia Clarke a sorpresa raggiunge Kit Harington al SNL!

Le star de Il Trono di Spade 8, Kit Harington ed Emilia Clarke, sono stati ospiti del Saturday Night Live. Non doveva esserci solo Kit? Sì, ma la khaleesi ha deciso di fare una sorpresa a tutti nascondendosi nel pubblico e palesandosi solo durante uno degli sketch del collega.

E non è stata la sola perché seduti tra gli spettatori c'erano anche John Bradley e Rose Leslie, amore sullo schermo di Jon Snow e moglie nella vita reale di Kit Harington. Ecco come è andata: Kit è apparso sul palco del SNL all'apertura dello show per presentarsi, se mai ce ne fosse stato il bisogno, e accettare gentilmente alcune domande da parte del pubblico. Con gran sorpresa ad alzarsi è stata proprio la Clarke che ha chiesto se fosse possibile condividere anche una sola, piccolissima anticipazione sulla fine de Il Trono di Spade. Quando Harington ha sottolineato che, in quanto protagonista dello show, lei non aveva bisogno di spoiler, Emilia ha risposto: "Beh sì, ma ho dimenticato tutto. La pausa dalla scorsa stagione è stata così dannatamente lunga, e molte delle mie scene parlano di un drago, che è solo una pallina da tennis su uno sfondo verde in realtà. Io non ho idea di cosa stia realmente succedendo". L'interprete di Daenerys ha tenuto alla fine la domanda più "scomoda": "Ti ricordi che nella stagione 6 abbiamo fatto sesso? Sai che l'hanno filmato?".

Un imbarazzato Kit Harington ha dunque passato la parola a un altro membro del pubblico: John Bradley! Ovvero l'interprete di Sam Tarly, fedele amico di Jon Snow, uno dei pochissimi ancora in via nello show HBO. Bradley, stando alle sue parole, non conosce la fine del suo personaggio: "Mi hanno fatto vedere solo due pagine della sceneggiatura in cui il mio personaggio dice solo "Arhhhh!". Quello che però gli interessa davvero è capire se lui e Kit resteranno amici anche dopo il Trono. Per esempio: "Potremmo vederci magari martedì alle 6?" ma Harington ha detto che aveva già un impegno... scatenando la delusione di John Bradley: "Wow! Sei cambiato Kit".

Sicuramente quello che ad Harington non interessa è l'amicizia con il Re della Notte, che si è presentato al Saturday Night Live (ma non era l'originale, semplicemente Pete Davidson, membro del cast del programma) per chiedere come mai la gente lo odia così tanto. La sola risposta di Kit non poteva che essere: "Beh, noi non siamo mai stati amici". C'è tempo per un'ultima domanda, che spetta a Rose Leslie, moglie nella vita reale di Harington nonché indimenticabile Ygritte all'interno dello show: "Non mi interessa conoscere il finale del Trono, non sono una nerd, quello che vorrei chiederti è come faremo adesso per i soldi? Tu continuavi a dirmi "Sono il Re del Nord, possiamo ordinare con Uber Eats tutte le sere" ma in questo modo non abbiamo messo da parte nulla". Di fronte alla preoccupazione molto pratica della moglie, Kit non ha potuto che rispondere come qualunque nobile in disgrazia: "Venderò i miei gioielli".

La domanda vera, però, al di là di tutti i simpatici scherzi, è: come finirà Il trono di spade? Lo scopriremo a partire dalla prossima settimana, quando il 14 aprile una delle serie tv più attese dell'anno tornerà con la sua ottava e ultima stagione su HBO, e in Italia in contemporanea, e in lingua originale con sottotitoli, su Sky Atlantic HD. Per la versione doppiata in italiano del Trono di Spade 8, invece, bisognerà aspettare un po' di più.