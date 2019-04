Il Trono di Spade 8: il destino di Jon Snow era stato rivelato nella prima stagione?

Il destino di Jon Snow era stato rivelato nella prima stagione de Il trono di spade? Questo quesito tormenta i fan ora che il gran finale della serie HBO si fa sempre più vicino.

Jon Snow è uno dei personaggi più caratteristici e amati de Il trono di spade fin dalla sua comparsa. Il suo destino nella guerra finale per la conquista del Trono e del potere è materia di discussione tra gli appassionati seguaci dello show. Un indizio notato dai fan potrebbe aver svelato la sua sorte ben prima del finale della serie tv, addirittura nella prima stagione.

Un fan de Il trono di spade ha suggerito che il personaggio di Jon Snow è stato concepito come futuro leader fin dalla prima stagione. La prova starebbe nel fatto che il Re del Nord è uno dei pochi in grado di interagire con una grande varietà di personaggi nella prima stagione, inoltre è l'unico a introdurre una nuova ambientazione con personaggi che non erano apparsi nel primo episodio.

Nel corso di una discussione sul ruolo di Jon Snow ne Il trono di spade comparsa su Reddit, uno degli utenti ha condiviso un post intitolato: "A posteriori, è ovvio che sia lui il personaggio principale". Nel post in questione si legge: "Nei primi episodi della stagione 1, nessun personaggio (eccetto forse Ned Stark) interagisce con tanti personaggi quanto Jon. All'inizio parla con Tyrion e Jaime, è l'unico figlio degli Stark ad avere dialoghi da solo con Bran, Arya, Robb, Benjen e Cat. E' anche il solo personaggio apparso nell'episodio uno che introduce un ambiente interamente nuovo con personaggi che non erano apparsi nel primo episodio.".

La teoria trova riscontro tra gli altri utenti di Reddit, visto che uno risponde: "Jon e Dany sono sempre stati i protagonisti dello show. Ma Jon è sempre stato la 'Cronaca del ghiaccio e del fuoco' visto che riunisce sia il sangue degli Stark che quello dei Targaryen."

Alcuni fan obiettano sottolineando come anche Tyrion Lannister (Peter Dinklage) sia uno dei personaggi principali de Il trono di spade, visto che è responsabile del percorso di molte delle storyline: "E' sorprendente quanto spesso si dimentichi che Tyrion è uno dei protagonisti. Ha letteralmente molto più tempo sullo schermo di Daenerys, e solo pochi minuti meno di Jon. E' lui a imprimere la direzione di molte delle storie narrate. forse non è al centro del dibattito su chi conquisterà il Trono come Jon e Dany, ma questo non lo rende meno protagonista."

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà composta da 6 episodi. I primi due episodi dureranno 60 minuti, mentre i successi circa 80, proprio come dei film. La nuova stagione approderà sugli schermi televisivi di tutto il mondo a partire dal 14 aprile, in Italia la vedremo su Sky Atlantic.

