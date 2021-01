Il Trono di Spade: la serie completa in 4K da oggi su Infinity

Il Trono di Spade, l'acclamata serie televisiva di successo basata sul ciclo di romanzi di George R. R. Martin, è in arrivo su Infinity in 4K dall'11 gennaio!

Il Trono di Spade, l'acclamata serie televisiva di successo basata sul ciclo di romanzi fantasy "Cronache del ghiaccio e del fuoco" di George R. R. Martin, è in arrivo su Infinity come mai prima d'ora: le otto stagioni complete saranno disponibili con la massima qualità di visione del 4K da oggi 11 gennaio.

La serie vede le nobili famiglie dei Sette Regni entrare in guerra, l'una con l'altra, per il controllo del Trono di Spade in una serie di episodi scanditi da intrighi di corte, lotte politiche, tradimenti, accordi segreti, ricatti, regicidi, passioni e complotti.

Il trono di spade, che ha ottenuto vasti consensi dal pubblico e dalla critica, ha registrato negli anni numeri record di telespettatori ed è una delle serie televisive drammatiche più premiate di sempre: tra i numerosi riconoscimenti, la serie ha vinto 59 Emmy Award su 160 nomination, tra cui quattro Premi Emmy per la miglior serie televisiva drammatica. Inoltre, Il Trono di Spade detiene nove record del mondo, tra cui quello come serie televisiva trasmessa simultaneamente nel maggior numero di Paesi, esattamente 173.

Il Trono di Spade 8: i nostri voti ai protagonisti di Game of Thrones