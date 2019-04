Il Testimone Invisibile: il thriller con Riccardo Scamarcio su Infinity!

Arriverà in day&date con l'uscita a noleggio, dal 12 al 18 aprile su Infinity Premiere Il Testimone Invisibile. Protagonisti di questo avvincente thriller due delle star italiane più amate e conosciute all'estero: Miriam Leone e Riccardo Scamarcio.

Nel film, Adriano Doria, un ricco imprenditore della Milano bene, un giorno si risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita dell'amante. Quando verrà accusato di omicidio, dovrà fare di tutto per trovare la prova della sua innocenza. Per aiutarlo il suo legale convoca una nota penalista che, per evitare di perdere, dovrà raccogliere quante più informazioni possibili nell'arco di poco tempo, per garantire al suo cliente l'assoluzione.

Il testimone invisibile è un remake del film spagnolo del 2016 Contratiempo, il film è perfetto per gli amanti dei crime e dei thriller. Pronti a risolvere il mistero? La pellicola, in Italia, ha incassato oltre 2 milioni di euro ed è stata nominata a 1 David di Donatello.