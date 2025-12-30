Il Talismano: la serie tratta da Stephen King cancellata da Netflix, la conferma dei Duffer

Le premesse per un successo c'erano tutte, ma a pochi giorni dal finale di Stranger Things Netflix ha cancellato l'adattamento de Il Talismano di Stephen King, che vedeva coinvolti i Duffer Brothers. A confermarlo a CBR sono gli stessi autori.

Nel 2022, era stato annunciato un nuovo adattamento da Stephen King che riguardava uno dei suoi romanzi più amati, Il Talismano_. A sviluppare la serie i creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer. Quello che avrebbe dovuto essere il loro primo grande progetto al di fuori del mondo della serie che li ha resi celebri è ora cancellato.

Lo scrittore Stephen King

Perché Netflix ha cancellato Il Talismano?

Parlando con CBR, Ross Duffer ha dichiarato: "Purtroppo Il Talismano non è più tra i progetti di Netflix, quindi non siamo più coinvolti". La conferma arriva dopo anni di difficoltà nello sviluppo del progetto.

Matt Duffer ha suggerito che la portata del romanzo potrebbe essere stata sottovalutata all'inizio. "Probabilmente siamo stati ingenui a pensare di poter adattare Il Talismano viste anche le complicazioni dei precedenti tentativi di adattamento. Praticamente è in fase di sviluppo da sempre, mi dispiace che non saremo noi a spezzare la maledizione".

Di cosa parla Il Talismano?

Scritto a quattro mani da Stephen King e Peter Straub e pubblicato nel 1984, il romanzo segue le vicende di Jack Sawyer, un ragazzo che viaggia attraverso un mondo parallelo noto come i Territori alla ricerca di un potente artefatto in grado di salvare la madre morente. Il romanzo ha avuto un seguito nel 2001 con Black House, libro che rivisita il personaggio di Jack da adulto, senza alcun ricordo delle sue precedenti avventure.

Il Talismano ha ispirato un cortometraggio nel 2008 e una graphic novel pubblicata nel 2009. Una versione cinematografica che avrebbe dovuto essere diretta da Steven Spielberg è stata mandata a monte dallo stesso Stephen King per via dei suoi problemi con le dipendenze, come ha ammesso lui stesso.