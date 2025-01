Il Talismano, Stephen King svela perché il film di Steven Spielberg non è stato realizzato: "Ero troppo fatto"

L'incontro tra uno dei registi più amati di tutti i tempi e uno degli scrittori più iconici era praticamente cosa fatta, ma nonostante 40 anni di tentativi, l'adattamento de Il Talismano, romanzo di culto di Stephen King e Peter Straub, realizzato da Steven Spielberg non si è mai concretizzato. King, ospite del podcast The Kingcast, ha discusso dell'adattamento cinematografico mai realizzato di Spielberg dell'epopea del 1984 svelando alcuni retroscena.

"Non penso mai in termini di film. Posso permettermi questo lusso. Spielberg ne ha parlato per 40 anni" ricorda King. "Le discussioni con il suo mentore e produttore Sid Sheinberg erano molto difficili, ed erano molto polemiche. All'epoca bevevo molto e consumavo un sacco di droga. Sheinberg era fermamente convinto di prendersi cura di Steven come un bambino, evitando che 'riempisse troppo il suo piatto'. E io dico, 'OK, stiamo parlando di un uomo adulto qui, una persona creativa. Perché non ti fai da parte e ci lasci fare le nostre cose?' Ma non ha mai funzionato."_

L'adattamento mai realizzato

Lo scrittore Stephen King

Sid Sheinberg era una dirigente della Universal a cui venne attribuito il merito di aver scoperto Spielberg e che divenne nel corso degli anni uno dei suoi fidati collaboratori. Come ha spiegato lo stesso Spielberg in un'intervista del 2018, lui possiede a titolo definitivo i diritti di The Talisman grazie alla Universal: "La Universal ha acquistato The Talisman per me, quindi non è stato opzionato. È stata una vendita definitiva del libro. Possiedo il libro dall'82".

Nel corso degli anni, altri registi si sono avvicinati al progetto, tra cui Josh Boone e Mike Barker, finendo con un nulla di fatto. Nel 2021 Netflix ha stretto un accordo con Steven Spielberg nel 2021 che vedrebbe i fratelli Duffer trasformare Il Talismano in uno show televisivo. King ha ammesso di non sapere nulla degli attuali piani dei Duffer con Netflix, ma la serie kinghiana potrebbe essere il loro prossimo progetto dopo la fine di Stranger Things.

Fantasy dai toni meno dark della solita produzione kinghiana, Il Talismnano racconta l'epica avventura del dodicenne Jack Sawyer alla ricerc del talismano che potrebbe salvare la madre morente. Questo straordinario viaggio condurrà il ragazzino nei Territori, universo medievale parallelo in cui esistono molti analoghi delle persone del suo universo chiamati twinners. Anche la regina dei Territori, twinner della madre di Jack, sta morendo.