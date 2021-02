Il Silenzio degli innocenti: ora si può pernottare nella casa di Buffalo Bill

Rilassati, divertiti e... "Silenzio": così il proprietario della casa di Buffalo Bill ha deciso di promuovere la sua scelta di far pernottare le persone nella dimora in cui viveva il celebre serial killer de Il Silenzio degli innocenti.

Il silenzio degli innocenti: Ted Levine in una scena

Il silenzio degli innocenti questo San Valentino celebra 30 anni: perché non festeggiare annunciando che si potrà pernottare nella casa di Jame Gumb, il serial killer noto come Buffalo Bill? È l'idea che è venuta all'attuale proprietario dell'abitazione, Chris Rowan, nativo di New York City, direttore artistico e stylist di oggetti di scena che ha recentemente acquistato la casa al numero 8 di Circle St. a Perry Township, Fayette County (in Georgia) da un vero ex agente dell'FBI.

"Era davvero qualcosa da realizzare, oltre il tour per tutta la casa", ha detto Chris Rowan. In effetti, la casa ha tutte le carte in regola per essere una meta turistica interessante: oltre alla sua attrattiva per i fan dell'horror, la tenuta sorprenderà i suoi visitatori con alcune aree che l'agente dell'FBI, Clarice Starling, non aveva avuto modo di esplorare nel film. Non tutti sanno infatti che nel retro della casa ci sono una piscina interrata nel cortile e un treno d'epoca vicino ai binari della ferrovia che incorniciano parte della proprietà.

Il silenzio degli innocenti: Ted Levine nel ruolo di Buffalo Bill

"Mi è stato detto che questo particolare vagone, verso la metà del secolo, correva su questa linea", ha detto Rowan. "In definitiva, vorremmo trasformarlo in una sorta di casa davanti alla piscina."

Rowan pare deciso a trasformare la casa di Buffalo Bill in un bed and breakfast: con un portico avvolgente, ornamenti scolpiti in legno scuro, carta da parati a motivi vintage, un salotto, camini multipli e porte a scomparsa, la casa ha già avuto modo di ospitare numerosi tour turistici.

Ted Levine sul set de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI (1991)

"Lo stile della casa è vittoriano, abbiamo 2.400 piedi quadrati con quattro camere da letto complete", ha detto Rowan. Appena oltre l'accogliente cucina, c'è una scala leggermente meno "vittoriana" che conduce al seminterrato dove, nel film, Buffalo Bill "ospita" una giovane donna dentro un pozzo.

In realtà nella casa non c'è il pozzo, quelle scene del seminterrato di Buffalo Bill sono state girate altrove. Tuttavia, questo non impedisce a Rowan di considerare una piccola ristrutturazione del seminterrato. "Con il mio background come art director, ho intenzione di ricreare il pozzo, farlo fabbricare e installare", ha detto. "Non ho intenzione di scavare nella terra, ma voglio installare qualcosa sulla falsariga del film e offrire ai fan un'opportunità fotografica davvero unica."

Il silenzio degli innocenti: l'antro di Buffalo Bill

Nella giornata di sabato Rowan ha ospitato un breve tour mediatico della casa, giusto in tempo per il 30° anniversario del film e per la sua proposta di far dormire le persone dentro la casa. Al momento Rowan sta organizzando un concorso per scegliere chi sarà il primo a trascorrere la notte presso la casa di Buffalo Bill. Chiunque sia interessato può accedere tramite il sito ufficiale della casa BuffaloBillsHouse.com fino al 26 febbraio. Il vincitore sarà annunciato a marzo e Rowan spera di iniziare le prenotazioni regolari "tra pochi mesi".

"La casa ha davvero mantenuto lo stesso aspetto che ha nel film", ha detto. "Non è nelle pessime condizioni in cui Buffalo Bill l'ha tenuta, ma tutti i luoghi in cui lui e Jodie Foster hanno interagito sono proprio come te li ricordi."