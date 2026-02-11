Il silenzio degli innocenti: cosa spinse Sean Connery a rifiutare Hannibal Lecter

Il silenzio degli innocenti è considerato uno dei film più importanti degli anni '90 e in generale del thriller ma è famoso anche per includere alcune sequenze davvero ripugnanti. Tra coloro che avrebbero potuto recitare nel film c'è un attore che rifiutò categoricamente.

Si tratta di Sean Connery, all'epoca interpellato dalla produzione per vestire i panni del terrificante Hannibal Lecter, nemesi di Clarice Sterling (Jodie Foster) nel film diretto da Jonathan Demme.

Perché Sean Connery disse 'no' a Hannibal Lecter

Nel 2016, Jonathan Demme fu intervistato da Deadline e ricordò con quale perizia e minuziosità venne scelto l'attore che avrebbe interpretato Hannibal Lecter. Nonostante molti attori desiderassero il ruolo, fu necessario un casting molto specifico.

Primo piano di Anthony Hopkins ne Il silenzio degli innocenti

"Sean Connery era l'unica altra persona che pensavo potesse essere straordinaria per questo ruolo. Connery ha quell'intelligenza feroce e anche quella fisicità imponente. Amo Tony Hopkins, ma Sean Connery avrebbe potuto essere incredibile" dichiarò Demme.

"Così, per seguire il percorso più commerciale, dato che Connery in quel periodo era al massimo della popolarità, inviammo prima a lui la sceneggiatura" disse Demme. Connery, aveva una storia personale controversa e non reagì positivamente alla lettura del copione: "Ci tornò voce poco dopo che lo trovava disgustoso e che non avrebbe mai sognato di interpretare quella parte".

Come Anthony Hopkins conquistò il ruolo e fece la storia del cinema

Dopo il rifiuto di Sean Connery l'attenzione tornò su Anthony Hopkins: "Stava facendo M. Butterfly a Londra. Volai lì e decidemmo di lavorare insieme. Facemmo una lettura nella sala riunioni della Orion, una settimana prima dell'inizio delle riprese. Tutti i dirigenti erano presenti. C'era elettricità in quella stanza, sprigionata da ciò che Hopkins stava facendo. Aveva trovato Lecter, e ricordo quando pronunciò l'ultima battuta. La sala rimase in silenzio".

Il ruolo di Lecter era ambito anche da altri grandi attori come Morgan Freeman e Dustin Hoffman ma Hopkins era perfetto per quella parte: "Per me è stato facilissimo capire che Anthony sarebbe stato un superbo dottor Lecter perché era stato un medico straordinariamente convincente in The Elephant Man. Era stato credibile come pochi nei panni di un medico, ed era bravo".