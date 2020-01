Il silenzio degli innocenti: nuova serie tv sequel su Clarice Starling

Si intitola Clarice la nuova serie tv sequel de Il Silenzio degli Innocenti, per la quale la CBS ha appena concluso gli accordi. Alex Kurtzman e Jenny Lumet saranno autori e produttori della serie incentrata sul personaggio di Clarice Starling, agente FBI ideato dallo scrittore Thomas Harris.

La storia di Clarice è ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi narrati ne Il silenzio degli innocenti. La serie si immerge in profondità nella storia personale - e mai narrata - di Clarice Starling, che dopo essere riuscita a catturare il serial killer Buffalo Bill (con l'aiuto del dottor Hannibal Lecter), continua a muoversi sulle tracce di assassini seriali e predatori sessuali.

Primo piano di Jodie Foster in una scena de IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

"Dopo più di vent'anni di silenzio, siamo onorati di dar voce ad una delle eroine d'America, Clarice Starling." - hanno detto Kurtzman e Lumet. "Il coraggio e la complessità del personaggio di Clarice le hanno sempre illuminato la strada, anche se siamo all'oscuro sulla sua storia personale. Ma la sua storia è quella che abbiamo bisogno di conoscere oggi: le sue battaglie, la sua resilienza, la sua vittoria. Il suo tempo è adesso e sempre."

Quello che sappiamo su Clarice Starling è che è cresciuta in West Virginia fino a quando suo padre, un poliziotto, fu ucciso. Clarice, che aveva 10 anni, si trasferì nella fattoria di suo zio in Montana, salvo poi figgire poco tempo dopo, per finire in un orfanotrofio. Dopo il college, Clarice entra ufficialmente nell'accademia dell'FBI.

Il silenzio degli innocenti fu pubblicato nel 1988 e l'omonimo adattamento cinematografico diretto da Jonathan Demme arrivò nel 1991. Jodie Foster è stata la prima ad interpretare Clarice Starling, vincendo anche un Oscar nel 1992. Foster però ha rinunciato a riprendere il ruolo di Clarice nel sequel Hannibal di Ridley Scott, e al suo posto fu scritturata Julianne Moore. Siamo curiosi di vedere a chi andrà il ruolo il ruolo di Clarice nella nuova serie CBS!

