Il Silenzio degli Innocenti: la casa di Buffalo Bill è in vendita a prezzo stracciato

I fan de Il Silenzio degli Innocenti potrebbero realizzare il sogno di vivere nella casa di Buffalo Bill, una villa a tre piani in Pennsylvania che è in vendita a un prezzo quasi stracciato.

Come riportato da Deadline, la casa è di nuovo in vendita per $298.500 e si trova su 1,76 acri di terreno lungo il fiume Youghiogheny, in Pennsylvania, un immobile molto bello arredato in stile vittoriano che nel film è stata l'abitazione del serial killer de Il silenzio degli innocenti Buffalo Bill (Ted Levine), ricercato dall'agente Clarice Starling (Jodie Foster).

Le agenti immobiliari di The Sisters Sold It hanno pubblicato un video sul proprio canale YouTube, che mostra la casa sia esternamente che internamente e nel contesto in cui è collocata. A parte qualche piccola ristrutturazione, la casa de Il Silenzio degli Innocenti esternamente è esattamente come l'ha lasciata la troupe che girò lì il film negli anni '90.

Il silenzio degli innocenti: un'indagine da brivido negli abissi dell'anima

Arrivato al cinema nel 1991, diretto da Jonathan Demme e basato sull'omonimo romanzo di Thomas Harris pubblicato nel 1988, Il Silenzio degli Innocenti racconta la storia della promettente recluta dell'FBI Clarice Starling (Jodie Foster) che, chiamata a indagare su un pericoloso serial killer, Buffalo Bill per l'appunto, si avvale dell'aiuto del cannibale, ex psichiatra e criminologo Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) detenuto in un manicomio criminale. Il film ottenne ben cinque Premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regista e miglior attore a Anthony Hopkins.

Prossimamente arriverà anche una serie spin-off dedicata al personaggio di Clarice Starling, intitolata Clarice, ordinata dalla CBS e ambientata nel 1993, rappresentando quindi un sequel del film. Ancora incerta è la data d'uscita, che avrebbe dovuta arrivare a marzo 2021.