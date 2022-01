Il Signore degli Anelli: uno YouTuber trasforma il primo film in una canzone metal lunga tre ore (VIDEO)

Bradley Hall, un celebre YouTuber, ha deciso di trasformare il primo film della trilogia de Il Signore degli Anelli in una canzone metal lunga tre ore.

Lo YouTuber Bradley Hall ha conquistato i social media pubblicando un video incredibilmente ambizioso in cui ha mostrato ai fan come ha trasformato Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello in una canzone metal della durata di circa tre ore.

Bradley ha suonato la sua interpretazione metal dell'iconica colonna sonora di Howard Shore, in aggiunta alle musiche dell'edizione Blu-ray estesa del primo film della trilogia. Le scene del film vengono visualizzate sullo sfondo ma sono sfocate per evitare di essere rimosse da YouTube per problemi di copyright, secondo quanto rivelato dallo stesso Hall.

"Ho importato la mia versione audio del Blu-ray in Reaper in modo da poter dividere le tracce audio in canali separati", Ha spiegato lo Youtuber. "La maggior parte dei dialoghi è in un singolo canale, quindi sono riuscito a silenziarli al fine di rimanere con una versione quasi strumentale del film".

"Ho quindi dovuto mappare minuziosamente il tempo dell'intero film su una griglia in modo da poter programmare la sezione ritmica. Una volta eseguita la mappatura del tempo ho dovuto 'soltanto' aggiungere le chitarre. Per fortuna avevo la partitura orchestrale come guida di riferimento, questo ha accelerato notevolmente il processo!" Ha concluso Bradley Hall.