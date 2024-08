Il Signore degli Anelli: la trilogia extended rimasterizzata Blu-ray è in offerta su Amazon

Su Amazon i fan de Il Signore degli Anelli possono attualmente trovare la trilogia extended rimasterizzata Blu-ray de Il Signore degli Anelli in offerta.

I film de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson hanno lasciato un'impronta profonda sul cinema e sulla cultura popolare. Questi, basati sui romanzi di J.R.R. Tolkien, sono stati acclamati per la loro fedeltà all'opera originale, l'innovazione tecnica e la qualità narrativa. La trilogia ha inoltre rivoluzionato l'industria cinematografica, grazie all'uso avanzato di effetti speciali e alla pionieristica tecnologia di motion capture, che ha dato vita al personaggio di Gollum.

La scelta di girare in Nuova Zelanda ha poi contribuito a creare un mondo fantastico, realistico e immersivo, influenzando il modo in cui il fantasy viene rappresentato al cinema. La trilogia ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 17 Oscar su 30 nomination, con "Il ritorno del re" che ha vinto 11 premi, eguagliando il record per il maggior numero di Oscar vinti da un singolo film.

Conoscendo l'amore che i fan hanno dimostrato a questi lavori cinematografici, vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, potete trovare la trilogia extended rimasterizzata (BS) de Il Signore degli Anelli a 18,51€, con uno sconto del 6% sul prezzo mediamo consigliato, e la possibilità di applicare un ulteriore coupon di 2,32€, scendendo a 16,19€ (trovate tutti i "termini" connessi all'applicazione del coupon sulla pagina Amazon dell'articolo in questione). Se interessati all'acquisto, o a informazioni aggiuntive, passate dal box seguente, o cliccate su questo indirizzo.

Un cofanetto de Il Signore degli Anelli da avere

Collezionate anche voi tutti e 3 i film de Il Signore degli Anelli e rivivete una delle saghe cinematografiche più amate, citate e ricordate dagli amanti del genere fantasy e oltre. Approfondite queste celebri storie attraverso le versioni estese delle pellicole, godendovele ulteriormente grazie alla rimasterizzazione delle immagini.

Non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare questa raccolta su Amazon. Se non per voi potrebbe comunque rivelarsi un'idea regalo interessante.