Gli Anelli del Potere 2, ecco perché la origin story di Sauron è slittata alla seconda stagione

Per un motivo ben preciso l'ascesa e la storia del Signore Oscuro creato da Tolkien è stata rimandata alla nuova stagione

Quando mancano pochissimi giorni al debutto della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, lo showrunner e produttore esecutivo Patrick McKay ha spiegato il perché si è deciso di rimandare l'origin story di Sauron a questa stagione.

Parlando con ScreenRant, McKay ha spiegato che, mentre il piano iniziale prevedeva di approfondire la storia di Sauron nella prima stagione della serie, gran parte di questo materiale è stato invece spostato all'inizio della seconda stagione.

"Sì, a un certo punto volevamo includere un po' di quel materiale nella prima stagione, ma abbiamo pensato che la trama ne avrebbe beneficiato ancora di più se l'avessimo tenuta per l'inizio della seconda stagione", ha raccontato McKay. "Quindi sì, conoscevamo questa backstory e abbiamo sempre avuto un piano per la traiettoria generale dei personaggi e delle storyline".

McKay ha continuato: "Ma una delle prime idee, in termini di lavoro sulle scene e di ritmo della seconda stagione, era che avremmo iniziato con la storia delle origini di Sauron all'interno dello show, allo stesso modo in cui la prima stagione iniziava con la storia delle origini di Galadriel. Quindi sì, abbastanza presto. Ci stiamo lavorando da quattro anni. Questa stagione in particolare abbiamo iniziato a scriverla nel bel mezzo della pandemia, quando stavamo ancora realizzando la Stagione 1. Quindi è un percorso lungo".

Basato in gran parte su materiale supplementare e le appendici del romanzo Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, la serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha debuttato il 1° settembre 2022 con recensioni per lo più positive sia da parte della critica che del pubblico.

Ambientata migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, la serie si concentra sulla Seconda Era della Terra di Mezzo, compresa la forgiatura degli Anelli del Potere, l'ascesa di Sauron come Signore Oscuro e l'ultima alleanza vivente tra i regni elfici e quelli umani. La serie vanta un cast composto da Morfydd Clark, che interpreta Galadriel, Lenny Henry nel ruolo di Sadoc Burrows, Robert Aramayo nel ruolo di Elrond, Ismael Cruz Córdova nel ruolo di Arondir, Nazanin Boniadi nel ruolo di Bronwyn.