Il Signore degli Anelli: la serie Amazon verrà girata in Nuova Zelanda!

Amazon non tradisce i fan de Il Signore degli Anelli e annuncia che la serie tv verrà girata in Nuova Zelanda, proprio come la saga di Peter Jackson!

Con la sua natura rigogliosa e i suoi paesaggi fiabeschi, la Nuova Zelanda è diventata sinonimo de Il Signore degli Anelli. Le incredibili location sono state usate da Peter Jackson per le sue due trilogie ispirate all'opera di J.R.R. Tolkien e adesso Amazon seguirà le orme del regista ambientando la serie prequel negli stessi luoghi. L'annuncio arriva direttamente dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay.

La pre-produzione di The Lord of the Rings sarebbe già in corso, le riprese prenderanno il via a Auckland, la capitale della Nuova Zelanda, nei prossimi mesi. A quanto pare non verrà coinvolta Wellington, sede della WETA di Peter Jackson.

Ecco cosa hanno dichiarato gli showrunner: "Cercavamo una location in cui dar vita alla primordiale bellezza della Seconda Era della Terra di Mezzo, sapevamo di dover trovare un posto maestoso, con coste incontaminate, foreste e montagne, ma anche di un posto che ci offrisse studios e personale con esperienza. Siamo felici di poter confermare ufficialmente che la Nuova Zelanda sarà la nostra casa per le storie basate su il Signore degli Anelli. Siamo grati ala gente, al governo e soprattutto ad Auckland per averci sostenuto nella fase di pre-produzione. L'ospitalità kiwi ci fa sentire a casa."

The Lord of the Rings sarà ambientato nella Seconda Era, cioè molti anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit. Juan Antonio Bayona dirigerà i primi due episodi della prima stagione, che sarà composta in tutto da 20 episodi. Fanno parte del cast Will Poulter e l'attrice australiana Markella Kavenagh.