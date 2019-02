Il Signore degli Anelli: la serie tv verrà girata in Scozia?

Il Signore degli Anelli diventerà una serie televisiva destinata ad Amazon e il progetto, dal budget che dovrebbe raggiungere quota 1 miliardo di sterline, dovrebbe essere girato in Scozia.

Secondo alcune indiscrezioni i responsabili della produzione hanno visitato alcune delle location che potrebbero ospitare il set dello show, tra cui Portree sull'Isola di Skye, il castello di Dunskey e Portpatrick, oltre a Scourie nell'area nord-ovest.

Tra i luoghi visionati e potenzialmente utilizzati dalla troupe ci sono poi Callander e il Balloch Castle Country Park, poco distante da Loch Lomond.

Una fonte vicina alla produzione ha dichiarato: "Quando le persone al lavoro per Amazon hanno visitato le location non si sono fatte riconoscere, si sono comportate come turisti e hanno socializzato immediatamente con le comunità locali".

Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi in vista di una messa in onda nel 2021 e, per ora, Amazon non ha rivelato la trama degli episodi anche se le indiscrezioni parlano di un racconto prequel della saga dedicata alla vita di Aragorn, ruolo affidato a Viggo Mortensen nei lungometraggi diretti da Peter Jackson, e il regista non ha escluso del tutto un coinvolgimento nella realizzazione dello show.

Amazon collaborerà per la realizzazione della serie con la Tolkien Esrtate and Trust, con i responsabili della casa editrice Harper Collins e con la New Line Cinema.

I film erano stati girati in Nuova Zelanda e sul piccolo schermo ritorneranno in scena dei personaggi molto amati dai fan.