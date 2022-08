Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: in arrivo nuovi film e progetti tratti dalle opere di Tolkien

In futuro potrebbero essere realizzati nuovi film e progetti legati alla saga Il Signore degli Anelli: i diritti dei film diretti da Peter Jackson e dei romanzi di J.R.R. Tolkien sono ora sotto il controllo di Embracer Group.

Middle-Earth Enterprises è infatti passata nelle mani della società, come confermato da un nuovo comunicato stampa.

Embracer Group può quindi iniziare fin da ora a valutare in che modo sfruttare film, videogiochi, merchandise, parchi tematici e spettacoli teatrali relativi alla trilogia Il signore degli anelli e Lo Hobbit, senza dimenticare altre opere letterarie di proprietà di Tolkien Estate e HarperCollins.

Lars Wingefors, fondatore e CEO di Embracer Group, ha dichiarato: "Sono davvero eccitato nell'avere Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, uno dei franchise fantasy più epici al mondo, tra le fila della famiglia Embracer, aprendo le porte a ulteriori opportunità transmediali tra cui le sinergie attraverso il nostro gruppo a livello globale. Sono elettrizzato nello scoprire cosa riserverà il futuro di questa proprietà intellettuale grazie alla collaborazione con Freemode e Asmodee".

Nel comunicato si specifica: "Altre opportunità includono esplorare la realizzazione di nuovi film basati su personaggi iconici come Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn e altre figure tratte dalle opere letterarie di J.R.R. Tolkien, e di continuare a offrire nuove opportunità per i fan in modo che esplorino questo mondo inventato tramite il merchandise e altre esperienze".

Middle-earth Enterprises ha inoltre degli interessi economici in vari progetti come la nuova serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il film animato The War of the Rohirrim e il videogioco per dispositivi mobile Heroes of Middle-Earth.

In futuro è quindi probabile che vengano annunciati nuovi film ispirati alle opere di Tolkien e non resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.