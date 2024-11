Il Signore degli anelli: il set LEGO Icons di Gran Burrone è in sconto su Amazon per il Black Friday

Su Amazon i fan de Il Signore degli anelli possono trovare, attualmente parlando, il set LEGO Icons di Gran Burrone in offerta, per il Black Friday 2024.

Il set LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone è attualmente in offerta su Amazon per il Black Friday 2024. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 459,99€, con uno sconto dell'8% sul prezzo più basso recente indicato (499,99€). Trovate tutti i dettagli relativi al set in questione passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Il set LEGO è venduto e spedito da Amazon.

LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone, una porta verso la Terra di Mezzo

Gran Burrone, il rifugio elfico immerso tra le montagne della Terra di Mezzo, prende vita in un magnifico set LEGO Icons dedicato agli appassionati de Il Signore degli Anelli. Questa straordinaria replica della Casa di Elrond, composta da ben 6.167 pezzi, trasforma ogni dettaglio del celebre rifugio in un'esperienza di costruzione coinvolgente e immersiva. Fogliame autunnale, sculture elfiche e interni accuratamente progettati evocano un'atmosfera magica, perfetta per ricreare le scene iconiche della trilogia cinematografica.

Christopher Lee sarà ancora Saruman ne Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, ecco come

Con 15 minifigure LEGO dei protagonisti, tra cui Frodo, Gandalf, Legolas e Aragorn, il set, dal mondo de Il Signore degli Anelli, offre la possibilità di inscenare momenti memorabili agli appassionati. Gli interni ricchi di dettagli sono un invito a esplorare e creare.