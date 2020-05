Il Signore degli Anelli - Le due torri, Andy Serkis e Gollum: tutti i segreti tra CGI, miele... ed eroina

Tra i personaggi creati attraverso la computer grafica la versione di Gollum, presente ne Il Signore degli Anelli - Le due torri e interpretata da Andy Serkis, è indubbiamente tra le creazioni più impressionanti che Hollywood abbia mai prodotto. A renderlo così inquietante è la combinazione della voce, dei movimenti fisici e delle intricate espressioni facciali del personaggio, il cui merito è di Serkis ma anche della CGI fornita dalla Weta Digital di Bay Raitt.

Raitt si trasferì in Nuova Zelanda una volta accettato l'incarico e trascorse quattro anni per creare il Gollum che vediamo sullo schermo, quello del secondo e del terzo film della trilogia. Lui e il suo team inizialmente crearono un prototipo del tutto funzionante a cui Andy Serkis avrebbe dovuto soltanto prestare la voce ma dopo aver visto le intense espressioni facciali utilizzate dall'attore britannico per creare la voce inquietante di Gollum, il team ha deciso di utilizzare i più innovativi sistemi di motion capture per basare il personaggio sui movimenti, la fisicità e le espressioni di Serkis.

Per quanto riguarda la voce di Gollum, basata su il suono che fanno i gatti quando tossiscono per sputare una palla di pelo, Serkis ha dichiarato di aver bevuto un numero sconcertante di bottiglie contenenti una mistura di miele, limone e zenzero al fine di ottenere la miglior prestazione vocale possibile mantenendo la sua gola lubrificata in vista del terribile sforzo richiesto dalla performance. L'attore ha riutilizzato molte volte la sua creazione nel corso degli anni per una serie di parodie tra cui compare anche la celebre imitazione di Theresa May.

Serkis ha detto di aver basato la disperazione e l'ardente desiderio di Gollum nei confronti dell'anello sulle pene dell'inferno che attraversano i tossicodipendenti quando cercano, spesso invano proprio come Gollum, di disintossicarsi dall'eroina. La famosa frase "Il mio tessoro!", votata come l'ottantacinquesima miglior citazione cinematografica di tutti i tempi dall'American Film Institute, compare ne Il signore degli anelli - Le due torri ben quindici volte.