Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim: nelle nuove foto si rivela anche lo spietato Wulf

Sotto la direzione del pluripremiato regista Kenji Kamiyama, il film anime originale della New Line Cinema "Il signore degli anelli: la guerra dei Rohirrim" riporterà il pubblico nell'epico mondo de "Il Signore degli Anelli", basato sui libri di J.R.R. Tolkien.

Anche se non è la prima volta che il mondo di Tolkien viene animato, è la prima volta che viene realizzato in stile anime. È anche la prima storia dell'universo di Tolkien con un'eroina come protagonista. Nel corso del recentissimo Anime Expo sono state diffuse delle nuove immagini da Warner Bros Pictures. Le potete vedere qui di seguito.

PER LA PRIMA VOLTA UN'EROINA

Kamiyama ha dichiarato: "Nell'animazione giapponese non è raro avere una protagonista femminile, ma è più raro nei film live-action tratti da Il Signore degli Anelli. Nel nostro film, abbiamo una forte protagonista femminile in Héra e la storia è narrata dalla nobile figura tolkieniana Éowyn."

"Penso che ci siano molti fan che amano davvero il lavoro originale di Tolkien, quindi spero che apprezzeranno anche questo. Realizzare questo film è stata una sfida divertente," ha aggiunto Kamiyama.

Hera, la protagonista

Ambientato 183 anni prima degli eventi narrati nella trilogia originale, "Rohirrim" racconta il destino della Casa di Helm Mandimartello, il leggendario Re di Rohan. Un attacco improvviso da parte di Wulf, un signore Dunlending astuto e spietato, costringe Helm e il suo popolo a un'ultima resistenza.

AL FOSSO DI HELM

Hera, Helm Mandimartello, Haleth e Hama

La fortezza di Hornburg, che diventerà poi nota come il Fosso di Helm, diventa l'ultimo rifugio. In una situazione sempre più disperata, Héra, la figlia di Helm, deve trovare la forza per guidare la resistenza contro un nemico mortale.

Il team di produzione di Kamiyama, a partire dalla sceneggiatrice premiata con l'Oscar Philippa Boyens, afferma: "Rohirrim funziona come anime perché è incentrato sui personaggi e ambientato in un mondo a sé stante."

Il produttore Joseph Chou osserva che il regista ha ispirato i team creativi, inclusi gli animatori che hanno utilizzato tecniche classiche di disegno a mano, a spingersi oltre. "Ci siamo chiesti: 'Cosa possiamo fare in termini di animazione, dalle mani degli artisti; come possiamo esprimere qualcosa di unico per il genere anime?'".

Lo spietato Wulf

I fan degli anime e il pubblico di tutto il mondo potranno scoprirlo di persona quando "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" uscirà nei cinema a dicembre, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.