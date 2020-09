Il Signore degli anelli - La compagnia dell'anello, stasera su Italia 2 il primo film della trilogia

Il Signore degli anelli: La compagnia dell'anello si prepara a tornare in onda stasera su Italia 2, dalle 21:20, riportando milioni di fan italiani al momento in cui tutto cominciò nella Terra di Mezzo.

Storia celeberrima quella raccontata da J.R.R. Tolkien nel romanzo omonimo e, nel 2001, da Peter Jackson nel primo capitolo della trilogia fantasy, che vale però sempre la pena ripassare.

Bilbo Baggins ha deciso di celebrare il suo centoundicesimo compleanno in maniera molto particolare;alla fine della festa, abbandona parenti, amici, conoscenti e il suo affezionato nipote Frodo, cui lascia ogni cosa. Lo stregone Gandalf insiste perché lo hobbit lasci a Frodo anche il suo anello magico, su cui intende tenere un occhio vigile e fare alcune ricerche, perché potrebbe celare un mistero più inquietante di quanto non sembri. E così è: quello di Bilbo è l'Unico Anello, l'Anello per domarli, il cuore del potere del malefico Signore Oscuro Sauron, che sta tornando a tessere le sue trame di conquista e distruzione. Per impedirgli di vedere realizzato il suo sanguinoso disegno, l'anello dovrà essere distrutto, cosa possibile soltanto nella fornace di Monte Fato, dove Sauron, secoli prima, lo forgiò.

Pubblico e critica hanno adorato Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello che non è stato solo record di incassi fin dalla prima settimana di presenza nelle sale (per un guadagno complessivo di oltre 870 milioni di dollari), ma ha anche ricevuto 4 Premi Oscar durante la cerimonia del 2002.