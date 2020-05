Il Signore degli anelli - Il ritorno del re, stasera su Canale 5 l'ultimo capitolo della trilogia

In onda stasera su Canale 5 alle 21:21 Il Signore degli anelli: Il ritorno del re, ultimo film della trilogia realizzata da Peter Jackson e ispirata al romanzo di Tolkien.

Mentre Frodo e Sam proseguono il loro viaggio verso Monte Fato, accompagnati dall'infido Gollum, il resto della compagnia cerca l'alleanza degli unici due regni degli Uomini che possano opporsi alle mire del Signore Oscuro, Rohan e Gondor. Il terzo e ultimo film, uscito nelle sale nel 2003, ha definitivamente consacrato la trilogia diretta dal regista neozelandese Peter Jackson, facendola diventare la più premiata di tutti i tempi con 17 Oscar vinti e 30 nomination. In particolare, Il Ritorno del re ha eguagliato il record di Ben Hur e Titanic: 11 statutette ricevute su 11 candidature (non era mai accaduto che un film fantasy vincesse l'Oscar come miglior film).

Un record non solo di critica ma anche di pubblico: a fronte di un budget di produzione di "soli" 94 milioni di dollari, Il signore degli anelli - Il ritorno del re ha ottenuto un incasso mondiale al botteghino di 1.142.219.000 dollari, entrando nel Guinness dei Primati .