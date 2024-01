Il signore degli anelli: Il ritorno del re, la scomparsa dal catalogo di Max per via un bug scatena il panico

La frenesia è esplosa sui social media quando l'edizione estesa de Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re è stata misteriosamente rimossa dal servizio di streaming Max per colpa di un bug.

I fan del Signore degli Anelli hanno prontamente segnalato il problema su Reddit, sottolineando come il film fosse stato rimosso per errore visto che le edizioni estese degli altri due film della trilogia di Peter Jackson erano ancora disponibili per lo streaming.

"Abbiamo guardato circa due ore de Il Ritorno del Re ieri e abbiamo deciso di guardare il resto a Capodanno (oggi)", ha scritto l'utente Reddit Jeriphro nel subreddit del Signore degli Anelli. "Purtroppo, però, il film è scomparso. Solo questo. Gli altri due film e Lo Hobbit sono ancora disponibili sia in versione normale che estesa."

La stranezza era che la cancellazione del film dal catalogo non era stata annunciata, il che ha fatto pensare immediatamente a un errore.

Il ritorno del Re: 20 anni fa il gran finale de Il Signore degli Anelli

La crisi è rientrata

Dopo il panico iniziale, la crisi è rientrata quando fonti a conoscenza della questione hanno dichiarati a IGN che il film era stato rimosso da Max a causa di un "problema tecnico" prontamente risolto.

Questa non è la prima volta che un bugsu Max causa la rimozione accidentale di contenuti. Come sottolinea Vulture, il mese scorso, la serie limitata della HBO del 2019 Watchmen è stata cancellata dal catalogo per poi essere ripristinata successivamente. Ma i fan ormai sono in guardia dopo che la fusione con Discovery ha spinto Warner Bros a cancellare, a volte perfino senza preavviso, film e serie amatissimi come il cult Westworld.