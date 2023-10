Il signore degli anelli: la teoria più strana sui film smentita da un dettaglio nascosto scovato da un fan

Una delle teorie più strane sulla trilogia de Il signore degli anelli è stata confutata da un fan che ha trovato un dettaglio nascosto. Dettaglio che proverebbe la falsità della teoria.

Basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien, la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è uscita tra il 2001 e il 2003. Il primo film, La Compagnia dell'Anello, introduce l'omonimo gruppo composto da nove membri di razze diverse che si uniscono per scovare e distruggere l'Unico Anello. Nonostante i legami creati durante l'incredibile avventura, una delle teorie più strane sui film sostiene che Frodo, in realtà, non conosca il nome di Legolas.

Ci sono voluti un bel po' di anni prima che l'utente Reddit Icy_Statement_2410 scovasse la prova definitiva che smentisce questa teoria.

La prova che smentirebbe la teoria per cui Frodo non conosce il nome di Legolas sta nel libro che lo hobbit sta scrivendo durante il finale de Il Ritorno del Re, in cui allude al nome dell'Elfo. Accompagnato da una foto del libro di Frodo, il post spiega: "Lo finì anni dopo che l'anello fu distrutto, quindi è possibile che all'epoca non conoscesse il nome di Legolas ma lo apprese più tardi (anche solo per scrivere il libro). Ma questa è una prova indiscutibile che Frodo conosce davvero il nome di Legolas e lo scrive anche correttamente con tutti gli accenti e tutto il resto."

La strana teoria sul nome di Legolas

Nei film de Il Signore degli Anelli, Frodo non usa mai il nome di Legolas. In effetti, i due si parlano raramente, tranne che nella scena del Consiglio di Elrond in_ La Compagnia dell'Anello_, quando Legolas dice a Frodo: "Hai il mio arco". Inoltre, quando la Compagnia si riunisce ne Il Ritorno del Re, Frodo si rivolge con entusiasmo a Gimli per nome, ma quando Legolas arriva, sorride goffamente, come se non conoscesse il suo nome. Questo momento ha reso popolare la strana teoria secondo cui Frodo non conosce il nome di Legolas, dando vita a popolare meme.

Tuttavia, il dettaglio nascosto recentemente scoperto dimostra che, almeno dopo la ricerca dell'Anello, Frodo conosce il nome di Legolas e lo scrive nel suo libro. Tuttavia, poiché la scena in cui Frodo termina il suo libro è ambientata anni dopo la distruzione dell'anello, è ancora possibile che non conoscesse il nome dell'Elfo durante la ricerca dell'Anello e lo abbia appreso solo più tardi.