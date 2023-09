Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, fan ha trovato un buco nella trama che riguarda Gandalf

Un fan avrebbe scovato un potenziale buco di trama riguardante Gandalf ne Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re, il film di Peter Jackson capace di portare a casa la cifra record di ben 11 Premi Oscar.

Condiviso su Reddit, il post sottolinea che il bastone di Gandalf è stato distrutto durante la resa dei conti con il Re Stregone di Angmar (una scena che appare nell'edizione estesa). Tuttavia, durante il finale de Il ritorno del re nei Porti Grigi, Gandalf ha di nuovo il bastone.

Nei commenti, i fan hanno condiviso le loro reazioni al potenziale buco di trama e hanno fornito possibili spiegazioni per l'apparente incongruenza: un utente scrive che "quella scena è una delle mie poche lamentele sui film di [Peter Jackson]. Il modo in cui [J.R.R] Tolkien l'ha scritta era di gran lunga migliore e il Re Stregone non dovrebbe essere in grado di rompere il bastone di un mago".

Anche se questa incongruenza ne Il signore degli anelli - Il ritorno del re sembra essere un buco di trama, ci possono essere alcune possibili spiegazioni. Innanzitutto, la scena in cui il Re Stregone distrugge il bastone di Gandalf appare solo nell'edizione estesa del film, e quindi il buco esiste solo lì.

Il Signore degli Anelli - il ritorno del Re: le migliori 10 scene del film in un video

Considerando l'incongruenza che questa scena crea con il finale, è anche facile capire perché sia stata tagliata. Questa infatti non esiste nella versione cinematografica, che può essere considerata comunque la versione definitiva, mentre le edizioni estese sono state pensate per i fan interessati a vedere materiale extra.