Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriva su Prime Video domani con una première di tre episodi, e l'embargo sui social media e sulle recensioni è stato revocato.

Sebbene la prima stagione abbia ricevuto un'accoglienza per lo più positiva da parte della critica (83% su Rotten Tomatoes), molti fan non erano altrettanto entusiasti della serie prequel. Tra le altre cose, Gli Anelli del Potere è stata criticata per la sua trama tortuosa, per il numero eccessivo di personaggi superflui e per essersi presa qualche libertà di troppo con la tradizione (anche se questo è ovviamente un aspetto che non infastidisce tutti).

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, un Easter egg della Prima Era nelle foto dal set

Cosa pensa la critica?

Sulla base di queste prime recensioni, sembra che la seconda stagione abbia alcuni di questi problemi, ma molti critici hanno visto un enorme miglioramento generale.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Sam Hazeldine nel ruolo di Adar

La seconda stagione de Gli Anelli del Potere è ora "certificata fresca", con un rispettabilissimo 84%, su Rotten Tomatoes basato su 37 recensioni. Potete leggere alcune delle recensioni e delle reazioni qui sotto.

"La sovraccarica stagione 2 di Anelli del potere non è perfetta, ma la stagione incentrata su Sauron è un'ode cupa e opprimente ai ricchi personaggi e al mondo della Terra di Mezzo", scrive Total Film.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, un'immagine della serie

"Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 è la serie più costosa della TV e rimane incredibilmente noiosa", scrive TheWrap. "Una saga brillantemente realizzata, degna della Terra di Mezzo. Dalle battaglie epiche, alle interpretazioni di spicco, alle immagini mozzafiato, questa stagione rivela l'ombra più terrificante di Sauron come mai prima d'ora e sarà una pietra miliare nella storia della televisione", scrive Anthony Gagliardi per The Movie Podcast.

"Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, il nascente Oscuro Signore deve ora affidarsi alla propria astuzia per ricostruire la propria forza e supervisionare la creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di legare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà".

Il cast include Morfydd Clark, Benjamin Walker, Charles Edwards, Charlie Vickers, Markella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Cordova, Tyroe Muhafidin, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Leon Wadham, Daniel Weyman, e Sara Zwangobani.