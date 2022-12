Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, quando arriverà la seconda stagione?

Improbabile che la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arrivi su Prime video nel corso del 2023. Questa, in sintesi, l'anticipazione fornita dal dirigente degli Amazon Studios Vernon Sanders in riferimento alla data di uscita dei nuovi episodi.

Parlando con Collider, Vernon Sanders ha ammesso che è "più improbabile che probabile" che nuovi episodi usciranno il prossimo anno, indicando il 2024 come una finestra più realistica. "Sarebbe fantastico se potessimo far uscire la seconda stagione entro un anno dall'uscita della prima stagione", ha ammesso, osservando che "stiamo facendo tutto il possibile e miglioreremo, andremo più velocemente man mano che procediamo". Il dirigente ha poi aggiunto: "Certamente la produzione, e tutto quello che abbiamo imparato nella prima stagione, ci ha insegnato cose che applicheremo nella seconda stagione, e finora ci siamo prefissati un obiettivo su quando vogliamo che lo show sia rilasciato. Siamo sulla buona strada".

Secondo lo showrunner Patrick McKay, la nuova stagione di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che è attualmente in fase di riprese nei Bray Studios fuori Londra, in Inghilterra, valee l'attesa. Il creativo ha anticipato che i nuovi episodi della serie de saranno "più grandi e migliori sotto ogni punto di vista e ordine di grandezza".

La produttrice Lindsey Weber ha rincarato la dose spiegando che la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere conterrà in realtà "molti grandi momenti che originariamente dovevano essere inclusi nella prima stagione, ma che abbiamo rinviato perché abbiamo pensato 'Oh, è troppo grande in questo momento per farlo'. Così abbiamo deciso di conservarli per il futuro. Penso che sia davvero eccitante esplorarli e avere lo spazio per farlo nel modo in cui volevamo davvero".