Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, perché Sauron è assente? Ecco svelato il motivo

Gli showrunner de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere hanno spiegato i motivi per cui finora Sauron non è apparso nella serie tv.

Uno dei principali quesiti che che circondano la serie Amazon Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere riguarda l'assenza di Sauron. Quando farà la sua comparsa il signore oscuro? Gli showrunner hanno motivato la scelta di omettere un personaggio così importante nell'universo creato da Tolkien.

Gli Anelli del Potere: una scena del quinto episodio

Parlando con The Hollywood Reporter, gli showrunner Patrick McKay e J.D. Payne hanno spiegato che volevano che tutti capissero e si relazionassero alle lotte in corso nella Terra di Mezzo prima di presentare Sauron, che alla fine corromperà molti mentre forgia gli anelli del potere.

"Sarebbe molto allettante rendere la prima stagione di questo show The Sauron Show, tutta incentrata sui cattivi", ha detto McKay. "Ma volevamo che la complessità del male emergesse da un mondo in cui sei già coinvolto e non perché il male lo stia minacciando immediatamente. Volevamo che far innamorare di nuovo il pubblico della Terra di Mezzo. Volevamo che capissero e si relazionassero alle difficoltà che ciascuno di questi personaggi sta affrontando prima di metterli alla prova in un modo che non è mai stato testato prima".

Payne ha fatto riferimento alle speculazioni su chi potrebbe essere Sauron, o se è già presente nello show, reazioni che speravano sii verificassero:

"Nel mondo creato da Tolkien, quando un'ombra si diffonde colpisce le relazioni di tutti. Anche Frodo e Sam. Sono i migliori amici di tutta la Terra di Mezzo, eppure hanno iniziato a diffidare l'uno dell'altro perché questa è una manifestazione di quell'ombra. Quindi avere un pubblico che sospetta che questa persona o quella persona possa essere Sauron li attira in una situazione in cui l'ombra si allunga su chiunque rendendoci sospettosi l'uno dell'altro".