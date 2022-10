Gli Anelli del Potere, arriva la conferma che Halbrand è Sauron?

Il mistero di Sauron de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere continua, ma il sesto episodio potrebbe aver confermato che Halbrand è l'inafferrabile cattivo. Tra i principali contendenti di Sauron, l'Adar di Joseph Mawle e l'Abitante di Bridie Sisson sono già stati esclusi. Rimangono solo Stranger di Daniel Weyman (l'uomo caduto dal cielo) e Halbrand di Charlie Vickers, e ci sono prove a sostegno di entrambe le affermazioni.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Come riportato da ScreenRant, lo Straniero usa in il signore fi Il ,ila magia oscura ed è seguito da gente dall'aspetto occulto con mantelli bianchi. Halbrand, nel frattempo, mentre era su Numenor, ha agito rispecchiando le manipolazioni del Sauron dei libri di J.R.R. Tolkien sia nei confronti di Galadriel che di Pharazon.

Gli Anelli del Potere: un'immagine del sesto episodio

Solo Halbrand appare nel sesto episodio de Gli Anelli del Potere ("Udûn") poiché la puntata è interamente dedicata ai combattimenti nelle Southlands. Tuttavia, la serie lascia senza dubbio il suo più grande indizio su Sauron. Un indizio che pesa molto a favore di Halbrand.

La puntata vede Adar affermare di aver ucciso Sauron in un litigio sulla custodia degli Orchi. Sauron ovviamente non è morto, ma Adar potrebbe averlo disincarnato, costringendo l'Oscuro Signore a trascorrere secoli a riprendersi nell'ombra. Questa rivelazione si adatta in modo sospetto al retroscena di Halbrand.

Quando Galadriel ha incontrato per la prima volta il personaggio di Charlie Vickers, ha affermato che gli Orchi "mi hanno cacciato dalla mia terra natale". Dopo aver fermato Adar, un Halbrand pronto ad ottenere la sua vendetta chiede: "Ti ricordi di me?". Adar non ricorda chi sia, ma ipotizza che potrebbe aver massacrato l'amante o il bambino dell'uomo.

Gli Anelli del Potere: un'immagine del sesto episodio

Halbrand non rivela mai cosa è accaduto con Adar. Piuttosto che uccidere una persona cara, quindi, forse Halbrand cerca vendetta perché Adar lo ha ucciso e "mi ha cacciato dalla mia terra natale". Assassinato dagli Uruk, lo spirito di Sauron potrebbe essersi nascosto nell'ombra per riprendersi prima di riemergere sotto le spoglie di "Halbrand", il che spiegherebbe anche perché Adar non ricorda il volto della sua vittima.

I sentimenti di Galadriel e Halbrand

Ma c'è ancora qualcosa che sposta l'attenzione da questa speculazione: la forte attrazione che Galadriel e Halbrand sentono l'uno verso l'altra da quando si sono ritrovati sulla zattera insieme. I sentimenti di entrambi vengono a galla dopo lo scontro con gli Orchi nelle Terre del Sud. Nonostante ciò, esiste la possibilità che questo "amore" finisca in modo tragico. E cosa potrebbe esserci di più tragico che scoprire che l'uomo di cui si è innamorata è la stessa entità che ha ucciso il suo amato fratello, Finrod?

"King Of The Southlands" potrebbe avere un significato diverso

La pretesa di Halbrand al trono delle Terre del Sud non è particolarmente convincente. Galadriel lo ha visto stringere un sigillo, ha capito cosa significava quel simbolo, e ha pensato che l'uomo fosse di discendenza reale. Ma il passato di Halbrand resta ancora sconosciuto.

Forse Gli Anelli del Potere è intenzionalmente ingannevole. Piuttosto che un legittimo erede nello stesso modo in cui Aragorn era il legittimo erede di Gondor, Halbrand che si dichiara Re delle Terre del Sud, potrebbe essere Sauron che si dichiara il nuovo sovrano.