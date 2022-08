Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, primi due episodi nei cinema USA prima del debutto su Amazon

I fortunati fan americani potranno gustarsi al cinema i primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ma Amazon sta organizzando fan event in tutto il mondo per l'arrivo dello show su Prime Video.

Manca poco all'approdo su Prime Video dell'attesissima Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e Amazon regala ai fan americani la possibilità di vedere i primi due episodi al cinema.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, un'immagine di Galadriel

Come rivela Variety, i primi due episodi di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere verranno mostrati il 31 agosto in un evento speciale rivolto ai fan di tutto il mondo.

Cinemark ha creato una pagina per l'evento di una sola notte, spiegando che i biglietti saranno disponibili lunedì alle 9:00 PT. La prenotazione include anche un buono spuntino da $10. L'evento è disponibile solo per i membri di Cinemark Movie Rewards, il programma fedeltà a due livelli della catena di cinema che include un'opzione di abbonamento gratuito.

Al di fuori da Stati Uniti e del Canada, Amazon proietterà Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere anche in località del Regno Unito, Irlanda, Argentina, Colombia, Australia e Nuova Zelanda. L'evento per i fan si svolgerà in circa 200 località in tutto il mondo.

La decisione di portare la serie nei cinema, anche se solo per una notte, rappresenta una spinta in gran parte senza precedenti da parte di Amazon per uno show in uscita (debutto previsto in streaming il 2 settembre). Ma la saga de Il Signore degli Anelli ha una fanbase vastissima e molto attiva perciò si attende la reazione alla serie che racconterà eventi della Terra di Mezzo precedenti a quanto mostrato finora.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, Elrond in una foto

Amazon Prime Video pubblicherà i primi due episodi de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere il 2 settembre. Dopo la premiere, la serie passerà a un episodio a settimana, con i restanti sei episodi in uscita ogni venerdì.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.