Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, i dettagli dell'uscita degli episodi su Prime Video

Il Signore degli Aneglli: Gli Anelli del Potere arriverà a settembre su Prime Video e ora sono stati svelati i dettagli riguardanti l'orario del debutto. I due episodi arriveranno infatti a partire dalle 3 di mattina del venerdì 2 settembre.

Il servizio di streaming ha inoltre aggiunto che i successivi episodi di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere saranno regolarmente distribuiti ogni venerdì, simultaneamente in tutto il mondo.

Il finale della prima stagione sarà disponibile il 14 ottobre.

Le prime due puntate saranno quindi disponibili in Italia dalle 3 di mattino di venerdì 2 settembre, mentre gli episodi successivi debutteranno in streaming dalle 6 di mattino.

Gli anelli del potere: che libri leggere per arrivare preparati alla serie su Il Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Prime Video porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un'eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.