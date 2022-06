Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, primo sguardo ai mostruosi orchi dello show (FOTO)

Il primo mostruoso sguardo al look degli orchi della serie Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ci viene offerto da IGN, che pubblica le prime foto delle creature e rivela anche la presenza delle orchesse.

In un'intervista con Jamie Wilson, capo del dipartimento del trucco prostetico della serie, e Lindsey Weber, produttrice esecutiva della serie, sono stati diffusi maggiori dettagli su come opereranno le forze del male in questa epoca affrontata dal nuovo adattamento della saga di Tolkien. "Abbiamo passato molto tempo a parlare di cosa significasse essere un orco nella Seconda Era. Ritenevamo opportuno che il loro aspetto fosse diverso, fosse parte di una Seconda Era più selvaggia, più cruda, più vicina a dove finisce la Prima Era" ha spiegato Weber commentando l'aspetto più feroce e arido degli orchi che vediamo nelle foto diffuse IGN. "Quando li incontriamo, non sono ancora organizzati in eserciti, sono dispersi, in lotta. Quindi è solo un momento diverso nella loro storia".

Jamie Wilson è un veterano della saga de Il signore degli anelli, avendo lavorato a entrambe le trilogie di Peter Jackson. Si occupa di trucco prostetico da decenni e ha passato un sacco di tempo a pianificare l'aspetto degli orchi. "I tempi sono cambiati", ha rivelato a IGN. "Vent'anni fa usavamo un lattice fondamentalmente espanso, che è come un materiale gommoso e spugnoso con una superficie liscia. È stato fantastico in quel momento".

Wilson ricorda che il silicone è stato usato solo verso la fine della trilogia originale, quando furono in grado di realizzare alcune parti per John Rhys-Davies nei panni di Gimli. I tempi, ha detto, sono cambiati radicalmente. "Oggi le orecchie, i nasi, i pezzi degli Orchi sono tutti realizzati in silicone incapsulato, che è fondamentalmente due strati di silicone con un pezzo di silicone mobile nel mezzo, quindi quando viene applicato sul viso dell'attore, può muoversi e funziona. Ottiene anche la stessa temperatura della loro pelle. E puoi vedere la translucenza e poi dipingerci sopra delicatamente, un po' come truccare un essere umano piuttosto che dover sigillare e dipingere pesantemente come facevamo ai vecchi tempi".

pur essendo oggi il trucco prostetico molto avanzato, sia Wilson che Weber hanno specificato che ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato fatto un ampio uso della CGI. La serie non fa affidamento sulla tecnologia per far sembrare gli orchi belli: molti degli interventi digitali sono concentrati nelle scene di massa, ma da vicino vedremo gli orchi in tutta la loro sgargiante gloria del trucco prostetico.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere debutterà il 2 settembre su Prime Video.